lunes 15 junio 2026
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Fortalecen Cuba y Corea lazos económicos 

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La Cámara de Comercio de la República de Cuba y la Asociación de Importadores de la República de Corea (KOIMA) suscribieron un acuerdo de cooperación  destinado a promover la oferta exportable cubana en el mercado surcoreano, informó la cámara y la Embajada de Cuba en la nación asiática desde sus perfiles en la red social Facebook.

   Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio, dialogó con Youn Young-mi, presidenta de KOIMA, sobre las transformaciones económicas de la Isla y las oportunidades de negocios en sectores como el agroalimentario, las energías renovables y la industria biofarmacéutica.

   La empresaria surcoreana expresó su disposición a trabajar de conjunto para ampliar el intercambio comercial y destacó el interés que despierta Cuba en la sociedad de su país.

   KOIMA, fundada en 1970, constituye la principal organización que representa a las empresas importadoras de la República de Corea y actúa como enlace entre proveedores extranjeros y compradores nacionales.

   En el encuentro, este sábado, participaron otros directivos de KOIMA y el embajador cubano en Seúl, Claudio Monzón.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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