martes 23 junio 2026
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Cumplió canciller vietnamita amplia agenda en Cuba

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Le Hoai Trung, ministro de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, rindió homenaje este lunes al líder de la independencia nacional de su país, Ho Chi Minh, con la colocación de una ofrenda floral en el parque que lleva su nombre en el municipio Plaza de la Revolución, informó Cancillería de Cuba desde su perfil en la red social Facebook.

En la ceremonia participaron por la parte cubana Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), y Ariel Lorenzo Rodríguez, director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a otros funcionarios de la Cancillería.

Previamente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió al enviado especial vietnamita, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y canciller de esa nación donde dialogaron sobre asuntos bilaterales y fortalecieron lazos fraternales.

Como parte de su visita oficial, Le Hoai Trung asistió también a la ceremonia de colocación de una ofrenda floral al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, presidida por Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores.

En ese acto participaron Carlos Miguel Pereira Hernández, director de Asuntos Bilaterales del Minrex, y Ariel Lorenzo Rodríguez, director de Asia y Oceanía, junto a otros directivos del Ministerio.

El canciller vietnamita sostuvo además un intercambio con Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en un ambiente fraternal que reflejó la confianza mutua y la solidaridad entre ambos pueblos, partidos y gobiernos.

Durante las conversaciones, Rodríguez Parrilla subrayó que Vietnam se consolidó como el mayor inversionista de Asia y Oceanía en la Isla, con proyectos en sectores estratégicos como el agroalimentario, la producción de bienes de primera necesidad, los materiales de la construcción y las energías renovables.

El jefe de la diplomacia cubana reconoció la contribución vietnamita en el ámbito agroalimentario y destacó que ese país se convirtió en el principal suministrador de arroz a Cuba, aportando de manera decisiva a la seguridad alimentaria.

Asimismo, agradeció el donativo realizado por el gobierno vietnamita consistente en parques solares fotovoltaicos para la generación de 80 megavatios, que serán emplazados en la provincia de Mayabeque, gesto solidario que contribuirá a mitigar la crisis energética que enfrenta la nación caribeña.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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