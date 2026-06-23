martes 23 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Participó Ministra de Educación en reunión sobre dinámica demográfica

Picture of ACN
ACN

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba, intervino este lunes en la Reunión de diálogo de políticas: integración y articulación con la dinámica demográfica, convocada por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Cuba).

Según precisó el Ministerio de Educación (Mined) desde su perfil en la red social Facebook, el encuentro tuvo como propósito impulsar un diálogo estratégico intersectorial de alto nivel que promueva la resiliencia demográfica en el país, frente a los desafíos críticos del contexto actual, en el marco de la Política de atención a la dinámica demográfica.

Trujillo Barreto explicó cómo se articulan en el contexto nacional la Política de Atención a la Dinámica Demográfica y la Política Integral de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, con el fin de responder a problemáticas compartidas.

Entre los temas abordados mencionó la prevención del embarazo en la adolescencia, la crisis de cuidados y el envejecimiento de la fuerza laboral docente, asuntos que requieren respuestas inmediatas y sostenidas.

La titular del sector precisó las líneas estratégicas que se priorizan desde la Política Integral de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, para ofrecer soluciones concretas a corto y mediano plazo.

Dicha invitación a participar en la reunión fue realizada por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba.

Destacadas
Un hombre de la Revolución
Un Tributo a las Artes Escénicas y su Impacto Cultural
Rusia renueva solidaridad con Cuba frente amenazas de EEUU
Irán promete incluir al Líbano en cualquier acuerdo de paz con EEUU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios