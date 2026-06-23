Participó Ministra de Educación en reunión sobre dinámica demográfica

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba, intervino este lunes en la Reunión de diálogo de políticas: integración y articulación con la dinámica demográfica, convocada por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Cuba).

Según precisó el Ministerio de Educación (Mined) desde su perfil en la red social Facebook, el encuentro tuvo como propósito impulsar un diálogo estratégico intersectorial de alto nivel que promueva la resiliencia demográfica en el país, frente a los desafíos críticos del contexto actual, en el marco de la Política de atención a la dinámica demográfica.

Trujillo Barreto explicó cómo se articulan en el contexto nacional la Política de Atención a la Dinámica Demográfica y la Política Integral de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, con el fin de responder a problemáticas compartidas.

Entre los temas abordados mencionó la prevención del embarazo en la adolescencia, la crisis de cuidados y el envejecimiento de la fuerza laboral docente, asuntos que requieren respuestas inmediatas y sostenidas.

La titular del sector precisó las líneas estratégicas que se priorizan desde la Política Integral de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, para ofrecer soluciones concretas a corto y mediano plazo.

Dicha invitación a participar en la reunión fue realizada por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba.