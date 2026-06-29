Beneficia donativo a centros de salud en zonas rurales de Holguín

Un donativo de la Cruz Roja Internacional beneficia a centros de salud del municipio Urbano Noris, como parte de los esfuerzos por mantener los servicios en medio de la crisis de combustible.

Erlis Cruzata Pérez, funcionario del sector en esa localidad, indicó a la ACN que el equipamiento entregado comprende un inversor de ocho kilovatios (kv), 14 paneles solares y 25 kv de almacenamiento en baterías, destinados al Consultorio Médico No. 15 de ese municipio.

Ese consultorio atiende a la población de la localidad rural de Gutiérrez y cuenta con condiciones dirigidas a la atención de emergencias médicas.

Cruzata Pérez destacó que el sistema permitirá aprovechar la energía solar para garantizar servicios básicos de esa institución.

Destacó, además, que ofrecerá prestaciones de calidad a sectores vulnerables, entre ellos familias atendidas por la seguridad social y adultos mayores.

El funcionario precisa que el donativo constituye una obra profundamente humana, pues facilita el funcionamiento de la institución en medio de las medidas coercitivas encaminadas a asfixiar la economía cubana.

Mantener activo ese servicio de salud representa una ventaja para la población de esa zona rural, que puede recibir atención sanitaria sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Anteriormente, la Cruz Roja Internacional donó otro moderno sistema de 16 kv al hospital municipal, con el cual era posible abastecer de electricidad a todo el centro, excepto el equipo de rayos X, que demandaba un alto voltaje en su funcionamiento.

El sector de la salud en Holguín potencia la generación de electricidad a partir de la energía solar como método dirigido a garantizar los servicios vitales de sus instituciones durante la crisis generada por la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba.