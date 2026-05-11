Avanzar en la transición energética, para enfrentar grandes desafíos

Resultan esenciales las acciones que se implementan para garantizar la sostenibilidad energética, por lo que hay que seguir avanzando en la sustitución de los combustibles

«Cuba avanza en su programa de transición energética para lograr más soberanía en ese sector, bajo la dirección de nuestro Partido y Gobierno», escribió en su cuenta de X el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

El ministro de Relaciones Exteriores refirió que se estima que en el presente año deberá alcanzarse un 15% de penetración de las energías renovables, y alcanzar un 24% en 2030; y que para el 2035 está previsto llegar al 40%, y con ello eliminar la importación de combustibles.

«El plan contempla llegar al 100% de uso de energía renovable en 2050», afirmó.La transición energética hacia fuentes renovables constituye un pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales del país. Cuba avanza paulatinamente en su programa de instalación de sistemas solares fotovoltaicos.

En este sentido, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, ha destacado la importancia de las acciones que se implementan para garantizar la sostenibilidad energética, y ha insistido en la necesidad de continuar avanzando en la sustitución de los combustibles, a través de soluciones locales.

En una reciente comparecencia en el programa Mesa Redonda, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó la estrategia integral del gobierno para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), centrada en soluciones propias y el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles en Cuba, y denunció el impacto brutal del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos sobre la vida nacional, refirió la Agencia Cubana de Noticias.

En el espacio televisivo, el directivo destacó el avance alcanzado en las fuentes renovables de energía, y explicó que Cuba inició 2025 con una participación cercana al tres por ciento de estas fuentes dentro de la matriz eléctrica nacional y concluyó el año con alrededor del 10 por ciento.

El titular explicó, además, que entre finales de diciembre y durante enero fueron protegidos 631 circuitos eléctricos en todo el territorio nacional, que demandaron más de 800 megawatts de potencia.

Gracias a esa decisión, pudieron mantenerse actividades esenciales como el riego agrícola, la producción tabacalera y otros procesos intensivos en consumo eléctrico, reseña la ACN.

Entre las prioridades para el presente año, el titular destacó consolidar lo alcanzado y sostener las capacidades recuperadas; y entre los resultados recientes mencionó un ligero incremento de la generación distribuida, que suma hoy mil 114 megawatts disponibles.