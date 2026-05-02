sábado 02 mayo 2026
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El pensamiento vivo de Fidel llega al Sábado del Libro(+Fotos)

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información del : Centro de Promoción Literaria «José Soler Puig».

Esta mañana, el tradicional espacio Sábado del Libro acogió la presentación de Un objetivo, un pensamiento, obra en tres tomos del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El Dr. C. Manuel Fernández Carcassés tuvo a su cargo el diálogo con los presentes.Entre sus páginas no hay solo palabras: hay principios.

Allí se entrelazan lo político, lo económico, lo social y lo humano, en un tejido metodológico de valor inmenso para Cuba, Nuestra América y el Mundo.

El libro también ofrece miradas agudas sobre el capitalismo, los problemas globales que nos duelen como especie, y la urgencia de construir integración, solidaridad e internacionalismo.

Sobresalen, además, la ética de la Revolución, el valor de las ideas y la memoria histórica como fuentes de educación.

En cada fragmento se reafirma la fuerza, la profundidad y la coherencia del pensamiento humanista, ideológico, político, económico y militar de Fidel.

Un legado que se lee, se piensa y se sigue haciendo

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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