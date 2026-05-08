Informa Banco Metropolitano vías para canalizar quejas y sugerencias

El Banco Metropolitano dio a conocer las vías y pasos establecidos para la atención de quejas, sugerencias y peticiones de sus clientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 167 del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde diciembre de 2024.

La institución precisó hoy desde su perfil en la red social Facebook que las gestiones pueden realizarse de manera presencial en la sucursal más cercana, primer nivel de atención, o en el departamento de Atención a la Población de la oficina central, ubicado en calle Cuba 225, esquina a O’Reilly, La Habana Vieja, los lunes, miércoles y jueves, entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. También se habilitaron las direcciones electrónicas atencionalapoblacion@banmet.cu y clientes@banmet.cu, así como la Plataforma Bienestar, accesible desde el sitio www.bc.gob.cu/tramite-poblacion.

Otra alternativa es la aplicación Ticket, que permite reservar turnos sin costo para esta gestión, con una semana y hasta 24 horas de antelación, en aquellas sucursales que reúnen las condiciones para aplicar esta modalidad.

El Banco Metropolitano subrayó que la respuesta a las solicitudes se emitirá por escrito, de manera presencial o mediante los canales de comunicación disponibles, en cumplimiento de las normativas legales.