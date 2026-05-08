viernes 08 mayo 2026
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Afirman que reubicación de tropas de EEUU sería autodestructiva

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Prensa Latina
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La reubicación de tropas estadounidenses desde Alemania hacia el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sería un acto de autodestrucción para Washington, advirtió hoy el medio Responsible Statecraft.

El portal especializado en política exterior señala que, tras el anuncio de Donald Trump de retirar cinco mil soldados de Alemania, sectores belicistas europeos y parte del establishment estadounidense presionan para desplegarlos en Polonia, Rumania o los países bálticos.

Trump debería ignorar esos llamados, que contradicen sus objetivos e intereses de seguridad, subrayó el medio al añadir que el traslado de una brigada de combate desde Alemania a Polonia o Rumania sería un acto de autodestrucción que dañaría principalmente al país norteamericano.

Analistas consultados coinciden en que esa medida profundizaría el compromiso de Washington con la seguridad europea y aumentaría el riesgo de una confrontación directa con Rusia.Para expertos en geopolítica, la maniobra implicaría un mayor gasto militar en Europa del Este sin garantías de disuasión real, mientras se erosiona la influencia diplomática estadounidense sobre el continente.

El propio Trump ha insinuado posibles nuevas reducciones de la presencia militar estadounidense en Europa, siempre que sean “estratégicamente pensadas y sin intenciones punitivas”.Una decisión que, según el portal, sería positiva si se aleja de la lógica belicista actual.

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