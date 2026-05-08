Afianzar economía territorial desde los barrios, prioridad en 2026

A pesar de las limitaciones económicas que impuso el año 2024, este municipio impulsó algunos programas claves que marcan el desarrollo del territorio sanluiseros.

Para el 2026, los retos son superiores e implican desarrollar la economía desde los barrios, ratificó el Vice intendente del Gobierno territorial, Omar Benítez Trutié.

Hubo un sobre cumplimiento de los ingresos cedidos, el cumplimento del plan de siembra de alimentos y de producción de indicadores fundamentales, aquí se cerró el año consciente de que lo alcanzado tiene que convertirse en una proyección permanente de trabajo en el 2025.

Es indiscutible, que, en los campos del municipio, las verdaderas soluciones están en el mismo escenario de los mayores problemas, esto es, en la producción, en el trabajo y en las ataduras que todavía lo contienen, lo limitan y lo hacen en gran medida improductivo, ineficiente y de mala calidad.

En medio de las restricciones económicas que impuso el 2024, en el municipio impulsó el desarrollo del territorio y, por ende, la calidad de vida de los pobladores.