sábado 23 mayo 2026
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Visita de Putin y reunión de funcionarios APEC marcó semana en China

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Prensa Latina
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La visita del presidente ruso, Vladimir Putin, sus varios encuentros con Xi Jinping y la firma de unos 40 acuerdos de cooperación marcaron la semana noticiosa que finaliza hoy en China.

El líder llegó a Beijing en la noche del 19 y durante todo el día 20 estuvo con su homólogo anfitrión en conversaciones de formato ampliado y reducido, que comprendieron además una conferencia de prensa conjunta, la visita a una exposición fotográfica, la inauguración del Año de Educación China-Rusia y la emisión de una declaración.

Además, Putin y Xi presenciaron la firma de unos 40 documentos de cooperación y en todo momento los dos líderes enfatizaron la elevada confianza política mutua, así como la profunda asociación estratégica integral entre China y Rusia.

Entre las últimas actividades de la agenda destacó la inauguración del Año de la Educación China-Rusia, ceremonia durante la cual Xi y Putin subrayaron el papel de la cooperación académica en el fortalecimiento de los vínculos entre las dos naciones.

Xi afirmó que el lanzamiento del programa educativo coincide con el aniversario 30 de la asociación estratégica de coordinación China-Rusia y los 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa.

Por su parte, Putin señaló que la cooperación educativa representa un componente indispensable de la asociación estratégica entre Moscú y Beijing.

El presidente ruso expresó que ambos países conceden gran importancia a la educación como base del desarrollo económico y social.Esta semana también se desarrolló la segunda Reunión de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para evaluar los avances del bloque y preparar los encuentros ministeriales y de líderes de este año.

La cita sesionó como parte de los mecanismos de coordinación previos a la reunión de líderes del foro prevista para noviembre próximo en Shenzhen.

Según autoridades chinas, la reunión en Shanghái realizó un balance de mitad de año sobre la cooperación de APEC y buscó consolidar resultados preliminares para las actividades de la segunda mitad de 2026.

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