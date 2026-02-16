lunes 16 febrero 2026
Convocan a formalizar Registro Militar

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Conforme a lo establecido en el Decreto Ley No 224 “Del Servicio Militar” de fecha 13 de octubre de 2001, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a los jóvenes varones nacidos en el año 2010 a formalizar su inscripción en el Registro Militar entre los meses de enero y marzo de 2026.

Esta se realizará en el área de atención correspondiente a cada lugar de residencia los martes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; así como los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y en las oficinas de los comités militares municipales.

Para la inscripción, cada joven debe presentar su Tarjeta de Menor o Carné de Identidad y recibirá como constancia el comprobante de inscripción.

(Comité Militar Provincial Santiago de Cuba)

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
