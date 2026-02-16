Convocan a formalizar Registro Militar

Conforme a lo establecido en el Decreto Ley No 224 “Del Servicio Militar” de fecha 13 de octubre de 2001, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a los jóvenes varones nacidos en el año 2010 a formalizar su inscripción en el Registro Militar entre los meses de enero y marzo de 2026.

Esta se realizará en el área de atención correspondiente a cada lugar de residencia los martes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; así como los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y en las oficinas de los comités militares municipales.

Para la inscripción, cada joven debe presentar su Tarjeta de Menor o Carné de Identidad y recibirá como constancia el comprobante de inscripción.

(Comité Militar Provincial Santiago de Cuba)