Irán condena las «acciones ilegales e inhumanas» de EE.UU. contra Cuba

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, expresó la solidaridad de Teherán a Cuba, que sufre una grave crisis energética por escasez de combustible

Irán condenó este lunes las «acciones ilegales e inhumanas» de Estados Unidos contra Cuba, donde han endurecido el bloqueo económico que ha llevado al país caribeño a una crisis energética debido a la escasez de combustible.

«Las sanciones económicas contra Cuba constituyen una violación flagrante de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la libre determinación y del principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados», denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado.

El diplomático iraní afirmó que EE.UU. debe rendir cuentas por las «violaciones continuas y sistemáticas, después de casi siete décadas de bloqueo económico impuesto a Cuba, que ha tenido amplias consecuencias humanas y materiales para el país y ha provocado graves vulneraciones de los derechos fundamentales del pueblo cubano».

Ismail Baghaei expresó, además, la solidaridad de Teherán a Cuba, que sufre una grave crisis energética por escasez de combustible, después de que Washington impidiera el suministro de petróleo a la isla con la imposición de medidas contra países que suministren crudo a La Habana.

Esta medida ha agravado la situación eléctrica en Cuba, que padece diariamente de caídas del servicio eléctrico en varias zonas de la isla caribeña.

El Gobierno cubano señala que el impacto de las sanciones estadounidenses afecta al desarrollo económico del país y acusa a Washington de «asfixia energética».

