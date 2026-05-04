Muestra Internacional de Cine Educativo celebra su quinta edición dedicada al aniversario 65 de Animados Icaic

Se desarrollará del 5 al 10 de mayo en escuelas, cines e instituciones culturales, con actividades para niños, niñas y adolescentes

La quinta edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE Cuba) tendrá lugar del 5 al 10 de mayo en escuelas, instituciones culturales y educativas, cines y otros espacios, donde acontecerán proyecciones, actividades y talleres.En conferencia de prensa celebrada en la sala Héctor García Mesa, del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), se anunció el programa de actividades del evento.

La presente edición está dedicada a los 65 años de Animados Icaic.Entre las actividades previstas se incluye una gala de inauguración el martes 5 de mayo en el cine La Rampa, con La Peña de Federico, y la proyección del largometraje español Leo & Lou, dirigido por Carlos Solano.

Luis Emilio Aybar, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello –una de las instituciones que organiza el evento–, comentó que la muestra forma parte de un trabajo que se viene desarrollando en relación con los procesos educomunicativos, incluyendo los diálogos sostenidos con Joseph Arbiol, organizador de MICE Internacional.

Aybar destacó que uno de los propósitos del evento es extender sus acciones hacia la sociedad, y que MICE Cuba es un ejemplo de articulación institucional entre los ministerios de Cultura y Educación, ambos unidos en la intención de promover entre niños, niñas y adolescentes acciones de promoción audiovisual.

Joseph Arbiol mencionó que para la realización de la muestra se ha contado con la colaboración de muchos eventos y festivales, los cuales han aportado sus filmes. Comentó sobre la diversidad de propuestas cinematográficas que conforman la programación, con obras de distintos países y estéticas.

Esther Hirzel, directora de Animados ICAIC, abordó los talleres que se realizarán en la propia sede de la institución, dirigidos a niños de las primeras edades, perIodo donde se forma el interés por el audiovisual.La directora de MICE Cuba, Ivonne Sánchez, informó que las actividades se extienden a distintas subsedes: además de la programación en los cines Yara, La Rampa y la sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba, se suman acciones en la Biblioteca Nacional José Martí y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.S

Sánchez agradeció a las personas e instituciones que durante estos años han aportado su trabajo en función del evento, que tendrá su clausura en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, el próximo 9 de mayo a las 10:00 a.m.