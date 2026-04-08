Escritor brasileño Fernando Morais evoca a Cuba al hablar de Lula

La resistencia del pueblo cubano, evocada hoy como ejemplo de dignidad y firmeza histórica, distinguió el tono de unas declaraciones exclusivas a Prensa Latina del escritor brasileño Fernando Morais.

En el contexto de la firma de autógrafos a casi 300 personas, con motivo del lanzamiento de su libro Lula, volumen dos, Morais compartió anoche en esta capital reflexiones cargadas de memoria, afecto y convicción.

Momentos antes del encuentro con los lectores, el reconocido escritor entregó de manera personal al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer ejemplar de la referida obra, que tiene una parte inicial y una tercera en planes.

Tras una pregunta, con voz pausada y cercana, Morais repasó uno de los episodios más significativos del texto, en el cual la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), emerge de manera clave en la vida política de Lula.

“Bueno, este libro comienza con el regreso del presidente Lula a la política influenciado por el comandante Fidel Castro”, contó el también periodista y político de 79 años de edad y natural de Minas Gerais.

“Lula había perdido una elección, había renunciado a participar en política, y Fidel le dijo que, en la historia de las elecciones, nunca había habido un obrero que hubiera obtenido un millón 200 mil votos y que no podía abandonar la política, tenía que volver”, agregó.

Más que una reconstrucción histórica, el relato de Morais adquirió un matiz personal, casi confidencial, de alguien muy cercano a Cuba desde la década del 70 del siglo pasado.

Entonces, añadió, Lula regresa a la política, se postula, es el diputado más votado en la historia de Brasil, se presenta a tres elecciones (para presidente), pierde tres elecciones consecutivas, y finalmente es electo (para ese cargo) en 2002.

Por primera vez en la historia de la República brasileña, un obrero es elegido presidente, resaltó Morais, antes de referirse a los nexos entre su país y Cuba durante las administraciones progresistas.

Siempre que Cuba necesitó ayuda, Brasil estuvo ahí para ayudar, y la nación caribeña fue recíproca, fueron médicos cubanos quienes vinieron para atender a las poblaciones que los médicos formados en Brasil no querían atender, manifestó.

Autor de obras vinculadas a la mayor de las Antillas como Los últimos soldados de la guerra fría (2011) y La isla (1976), Morais ha mantenido un nexo cercano a su realidad, y del momento actual evidenció conocimiento y convicción.

“El pueblo cubano ya ha enterrado a 10 presidentes estadounidenses, puede enterrar a 10 más. El pueblo cubano ha resistido 70 años de agresión, puede resistir otros 70 años de agresión. Cuba no se arrodillará ante el imperio”, subrayó.

Así, mediante firmas, abrazos y fotografías, las escenas en una librería del centro de Brasilia se transformaron en espacios íntimos de diálogo entre memoria y presente.

Morais presentó un libro y abrió, además, una senda a las raíces de una relación entre pueblos que, como él mismo sugirió, continúa escribiéndose con resistencia y solidaridad.