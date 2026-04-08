miércoles 08 abril 2026
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Nueva iniciativa solidaria por Cuba en País Vasco

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Prensa Latina
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Una nueva iniciativa solidaria con Cuba desde el País Vasco se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de acopiar productos básicos para enviar a la isla caribeño.

De acuerdo con una nota remitida hoy a Prensa Latina por el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) y Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) estarán a cargo de las recogidas en colaboración con la asociación Euskadi-Cuba.

Los donativos para enviar a Cuba se realizarán 93 localidades: EHKS las hará el 25 de abril, e IAS entre el 13 y el 24 de abril en más de 100 centros educativos y universidades.

«Los apagones y la escasez de combustible se han convertido en una realidad habitual y están dañando todos los ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el transporte, el acceso a alimentos y agua, la sanidad y la educación», comentaron las tres agrupaciones a cargo de las acciones solidarias.

Añadieron que esta situación es consecuencia de «las políticas aislacionistas y criminales de Estados Unidos contra Cuba”, y que en los últimos años se ha intensificado con el bloqueo y la amenaza de una intervención militar por parte de Donald Trump.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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