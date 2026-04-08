Nueva iniciativa solidaria por Cuba en País Vasco

Una nueva iniciativa solidaria con Cuba desde el País Vasco se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de acopiar productos básicos para enviar a la isla caribeño.

De acuerdo con una nota remitida hoy a Prensa Latina por el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) y Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) estarán a cargo de las recogidas en colaboración con la asociación Euskadi-Cuba.

Los donativos para enviar a Cuba se realizarán 93 localidades: EHKS las hará el 25 de abril, e IAS entre el 13 y el 24 de abril en más de 100 centros educativos y universidades.

«Los apagones y la escasez de combustible se han convertido en una realidad habitual y están dañando todos los ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el transporte, el acceso a alimentos y agua, la sanidad y la educación», comentaron las tres agrupaciones a cargo de las acciones solidarias.

Añadieron que esta situación es consecuencia de «las políticas aislacionistas y criminales de Estados Unidos contra Cuba”, y que en los últimos años se ha intensificado con el bloqueo y la amenaza de una intervención militar por parte de Donald Trump.