miércoles 08 abril 2026
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Denuncia Minrex falsas acusaciones de fraude al Medicare

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció hoy desde su portal institucional en un comunicado, recientes declaraciones de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que especulan, sin pruebas, sobre un supuesto vínculo de autoridades cubanas en fraudes al programa de salud Medicare en el sur de la Florida.

La Cancillería calificó esas afirmaciones como una calumnia promovida por sectores anticubanos en ese país, y recordó que Cuba mantiene una posición firme de rechazo a los delitos transnacionales.

Según el comunicado, el Gobierno de Estados Unidos conoce que Cuba ha coordinado acciones conjuntas en temas como terrorismo, asistencia judicial, seguridad comercial, tráfico ilícito de drogas, tráfico de migrantes, fraude migratorio, ciberdelitos, lavado de activos y delitos financieros, aunque no siempre ha existido reciprocidad de parte de las autoridades estadounidenses.

El texto precisó que Cuba ha procesado a personas radicadas en su territorio vinculadas a fraudes contra el Medicare, y que mediante mecanismos bilaterales ha compartido y solicitado información a Estados Unidos sobre ciudadanos asociados a delitos financieros.

También se indicó que se ha requerido asistencia para la devolución de cubanos residentes en ese país que evadieron las leyes nacionales y enfrentan acusaciones por contravenciones de esa índole.

Dicho comunicado subrayó que los funcionarios estadounidenses que sostienen esas acusaciones faltan conscientemente a la verdad.

El Gobierno de Cuba reiteró su disposición de enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en Estados Unidos mediante el intercambio oportuno de información.

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