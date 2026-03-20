Japón revela video hecho con dron en central nuclear de Fukushima

La Compañía de Electricidad de Tokio (Tepco), operadora de la averiada central nuclear de Fukushima Daiichi, compartió hoy imágenes de video grabadas con dron en una zona situada sobre el agua en el reactor tres.

La instalación sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia cuando, el 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto impactó la costa noreste del país y desató un tsunami con olas superiores a los 10 metros de altura que alteraron el funcionamiento de la planta.

Más de 19 mil 711 personas perdieron la vida a consecuencia del desastre y, 15 años después, la policía estima que dos mil 519 japoneses siguen desaparecidos.

Fusiones de núcleo en los reactores del uno al número tres y la fuga de una gran cantidad de sustancias radiactivas desataron un infierno que alteró el panorama de la región.

Las imágenes recién obtenidas muestran adherencias que, según Tepco, podrían ser restos de combustible nuclear o una mezcla de combustible fundido y materiales estructurales circundantes.

Como resultado de la exploración con microdrones se encontraron tubos y otras estructuras caídas, presumiblemente, del interior del recipiente a presión que albergaba el núcleo del reactor.

Tepco afirma haber confirmado la existencia de un orificio en la parte inferior del recipiente.

Además, el video expone adherencias con forma de carámbanos que podrían ser restos de combustible nuclear, tal como vaticinó un estudio previo realizado bajo el agua en el fondo del recipiente de contención.

La corporación japonesa de medios de prensa NHK afirma que por primera vez se confirmó la existencia de grumos, que podrían ser restos nucleares, en una zona por encima del nivel del agua, debajo del recipiente a presión.

Varios expertos creen que, en estos momentos, los reactores uno, dos y tres de Fukushima Daiichi albergan unas 880 toneladas de escombros, como se define en este caso a la mezcla de combustible nuclear fundido con material perteneciente a la estructura del reactor.

Los niveles de radiación en el sitio resultan extremadamente altos, lo cual dificultará el retiro de los escombros de la central, a partir del año fiscal 2037 o posterior, a fin de desmantelarla para 2051, según el cronograma de trabajo de Tepco.