Fiesta para los niños sanluiseros

Fue un domingo de muchas alegrías y diversión para niñas y niños sanluiseros.

Desde el centro gastronómico: Pista Guaninicum, reabierto al público hace algunos días, se ofreció un fino espectáculo para los pequeños y sus familias. Se trata de la actividad; ¨Carrusel de Fantasías¨ que ofrece al público cada domingo la casa Municipal de la Cultura y esta vez, cambió de espacio.

Para deleitar a los participantes actuaron integrantes de la iniciativa comunitaria: ¨Reparadores de sueños¨ y de la Unidad artística: ¨Las Canelas¨. Tuvieron el acompañamiento de niños y niñas aficionados a la casa municipal de la cultura Manuel Armero Sánchez que deleitaron desde diferentes manifestaciones artísticas.

Hubo ofertas gastronómicas diversas, aportadas por el Comercio y la Gastronomía y Trabajadores por Cuenta Propia.

Una mañana dominical en San Luis, para apreciar y disfrutar cuánto talento infantil desarrollan en edades tempranas Promotores e Instructores de Arte.

Un espectáculo infantil en San Luis que hinchó el alma de los presentes.