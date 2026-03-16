lunes 16 marzo 2026
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Fiesta para los niños sanluiseros

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fue un domingo de muchas alegrías y diversión para niñas y niños sanluiseros.

Desde el centro gastronómico: Pista Guaninicum, reabierto al público  hace algunos días, se ofreció un fino espectáculo para los pequeños y sus familias. Se trata de la actividad; ¨Carrusel de Fantasías¨ que ofrece al público cada domingo la casa Municipal de la Cultura y  esta vez, cambió de espacio. 

Para deleitar a los participantes actuaron integrantes de la iniciativa comunitaria: ¨Reparadores de sueños¨ y de la Unidad artística: ¨Las Canelas¨. Tuvieron el acompañamiento de niños y niñas aficionados a la casa municipal de la cultura Manuel Armero Sánchez que deleitaron desde diferentes manifestaciones artísticas.

Hubo ofertas gastronómicas diversas,  aportadas por el Comercio y la Gastronomía y Trabajadores por Cuenta Propia.

Una mañana dominical en San Luis,  para apreciar y disfrutar cuánto talento infantil desarrollan en edades tempranas Promotores e Instructores de Arte.

Un espectáculo infantil en San Luis que hinchó el alma de los presentes.

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Comentarios
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