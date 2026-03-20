Centenario de Fidel: vigencia de un pensamiento que inspira y une (+Fotos)

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su pensamiento se alza más vigente que nunca ante el recrudecimiento del bloqueo imperialista.

No se trata de un recuerdo estático, sino de una fuerza activa: la de un revolucionario cabal, de firmeza ideológica inquebrantable y de optimismo obstinado por la victoria.

Un legado que no solo se evoca, sino que se encarna cada día en la unidad del pueblo, el Partido y sus principales dirigentes, convertida en arma y escudo para sostener una Revolución que se sabe fiel a sus héroes y mártires.

Como aquel viajero que llegó a Caracas al anochecer y, sin detenerse a preguntar dónde comer o dormir, buscó la estatua de Bolívar para llorar ante ella con la emoción de quien se acerca a un padre, hoy el pueblo cubano —soldado fiel de las Ideas— se levanta con la misma devoción ante sus referentes históricos.

Lo evoca José Martí en aquel pasaje de La Edad de Oro, cuando el 8 de enero de 1881 emprendió su viaje a Venezuela y residió más de siete meses en tierra bolivariana.

Esa misma estirpe de identidad americana y dignidad sin dobleces es la que sostiene a Cuba firme, consciente de que, a pesar de un bloqueo que se ensaña en espiral, no está sola: la solidaridad internacional teje redes que trascienden fronteras.

Desde las provincias, el gobierno cubano y sus funcionarios aseguran los servicios esenciales a la población, convencidos de que el desarrollo local también es trinchera.

En el año del centenario, seguimos juntos, de pie, combatiendo con la certeza de que en esta Cuba de revolucionarios: ¡Aquí no se rinde nadie!.