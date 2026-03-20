viernes 20 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Centenario de Fidel: vigencia de un pensamiento que inspira y une (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su pensamiento se alza más vigente que nunca ante el recrudecimiento del bloqueo imperialista.

No se trata de un recuerdo estático, sino de una fuerza activa: la de un revolucionario cabal, de firmeza ideológica inquebrantable y de optimismo obstinado por la victoria.

Un legado que no solo se evoca, sino que se encarna cada día en la unidad del pueblo, el Partido y sus principales dirigentes, convertida en arma y escudo para sostener una Revolución que se sabe fiel a sus héroes y mártires.

Como aquel viajero que llegó a Caracas al anochecer y, sin detenerse a preguntar dónde comer o dormir, buscó la estatua de Bolívar para llorar ante ella con la emoción de quien se acerca a un padre, hoy el pueblo cubano —soldado fiel de las Ideas— se levanta con la misma devoción ante sus referentes históricos.

Lo evoca José Martí en aquel pasaje de La Edad de Oro, cuando el 8 de enero de 1881 emprendió su viaje a Venezuela y residió más de siete meses en tierra bolivariana.

Esa misma estirpe de identidad americana y dignidad sin dobleces es la que sostiene a Cuba firme, consciente de que, a pesar de un bloqueo que se ensaña en espiral, no está sola: la solidaridad internacional teje redes que trascienden fronteras.

Desde las provincias, el gobierno cubano y sus funcionarios aseguran los servicios esenciales a la población, convencidos de que el desarrollo local también es trinchera.

En el año del centenario, seguimos juntos, de pie, combatiendo con la certeza de que en esta Cuba de revolucionarios: ¡Aquí no se rinde nadie!.

Destacadas
Centenario de Fidel: vigencia de un pensamiento que inspira y une (+Fotos)
Corazón que late con solidaridad: Venezuela y Cuba unen fuerzas en Santiago (+Fotos)
Honrar con el alma: San Luis rinde homenaje a sus pilares educativos (+Fotos)
Trabajadores de la fiscalía en Santiago de Cuba realizan donaciones de sangre
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios