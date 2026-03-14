Cuando la palabra se vuelve patria

La tinta se convierte en memoria cada 14 de marzo. No es una fecha cualquiera en el calendario: es el Día de la prensa cubana, una jornada que recuerda el nacimiento de un periódico que no solo informó, sino que ayudó a construir una nación.

El 14 de marzo de 1892, el Apóstol de la independencia, José Martí, fundó el periódico Patria. Desde sus páginas, Martí no solo narró acontecimientos; sembró ideas, despertó conciencia y convocó a los cubanos a unirse por la libertad de la isla.



“Patria no es periódico de un partido, sino de la patria misma”, escribió Martí, dejando claro que el periodismo debía ser una herramienta de unidad, pensamiento y compromiso con el destino del país.

Aquel periódico nació en el exilio, en Nueva York, pero su espíritu estaba profundamente anclado en Cuba. Sus textos impulsaron la organización de la lucha independentista y sirvieron como puente entre los patriotas que soñaban con una nación libre.

En sus páginas se defendieron la dignidad, la justicia y la identidad cubana.

Más de un siglo después, el periodismo en la isla sigue mirando hacia ese legado. En redacciones, emisoras de radio, estudios de televisión y plataformas digitales, los profesionales de la comunicación recuerdan que su oficio no se limita a contar hechos: también implica interpretar la realidad, dar voz a la gente y custodiar la memoria colectiva.

El Día del Periodismo Cubano no solo celebra una profesión; honra una vocación profundamente martiana: la de servir a la verdad y a la patria a través de la palabra.

Hoy, como en 1892, el periodismo continúa siendo un puente entre la historia y el presente, entre la realidad y la esperanza. Porque cada noticia escrita con honestidad, cada crónica que humaniza la vida cotidiana, y cada reportaje que busca la verdad, llevan en su esencia aquella convicción que defendió Martí: que la palabra también puede ser un acto de libertad.

En nuestro país, cada 14 de marzo, la prensa recuerda que su origen está en una página de lucha, y que desde entonces el periodismo sigue siendo, más que un oficio, un compromiso con la nación.