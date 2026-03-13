Participa Esteban Lazo jornada por el Día Nacional de la Defensa

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, participó hoy en las actividades por el Día Nacional de la Defensa, acompañado por autoridades del territorio de la capital, la ministra de Justicia Rosabel Gamón, y jóvenes representantes del pueblo.

El Ministerio de Justicia informó en su perfil oficial de Facebook que las acciones desarrolladas en esta jornada contribuyeron al fortalecimiento de la preparación para la defensa de la Patria socialista, considerada el máximo honor y deber supremo de cada cubano.

La participación se realiza en correspondencia con la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, fundamento estratégico de la Defensa Nacional, que exige mantener la preparación constante ante cualquier escenario.

El Día Nacional de la Defensa reafirma la expresión del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: «La defensa es algo que no se puede confiar jamás a otros; la defensa es algo que un pueblo solo puede confiar a sí mismo».