viernes 13 marzo 2026
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Participa Esteban Lazo jornada por el Día Nacional de la Defensa

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, participó hoy en las actividades por el Día Nacional de la Defensa, acompañado por autoridades del territorio de la capital, la ministra de Justicia Rosabel Gamón, y jóvenes representantes del pueblo.

   El Ministerio de Justicia informó en su perfil oficial de Facebook que las acciones desarrolladas en esta jornada contribuyeron al fortalecimiento de la preparación para la defensa de la Patria socialista, considerada el máximo honor y deber supremo de cada cubano.

   La participación se realiza en correspondencia con la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, fundamento estratégico de la Defensa Nacional, que exige mantener la preparación constante ante cualquier escenario.

   El  Día Nacional de la Defensa reafirma la expresión del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: «La defensa es algo que no se puede confiar jamás a otros; la defensa es algo que un pueblo solo puede confiar a sí mismo».

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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