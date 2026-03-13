Arribó a Cuba cuarto donativo de México

El cuarto envío de ayuda solidaria procedente de México fue recibido este viernes en el puerto de La Habana. El cargamento de más de mil toneladas de productos donados por el pueblo, organizaciones, cubanos residentes en ese país y el gobierno mexicano incluye alimentos, insumos médicos y medicamentos, y forma parte de la respuesta al llamamiento realizado por el diario La Jornada, que ha movilizado la solidaridad mexicana hacia la Isla.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior ofreció detalles sobre el contenido y el impacto de esta nueva ayuda, que se suma a tres envíos anteriores –dos marítimos y uno aéreo–y que en esta ocasión vuelve a incluir leche, frijol y otros productos esenciales.

Comentó que la distribución de los más de 3 500 toneladas recibidas en los tres envíos anteriores avanza conforme a lo comprometido, pese a las limitaciones de combustible.

Detalló que en La Habana se ha concluido prácticamente la entrega de frijol a familias vulnerables, embarazadas y grupos priorizados (niños y mayores de 65 años).

Sobre las provincias de Pinar del Río, Mayabeque y la Isla de la Juventud, expuso que ya completaron la distribución de sus asignaciones, mientras Artemisa está por concluir la entrega de galletas María y Matanzas incorporará a niños bajo peso y talla y embarazadas con productos anteriores.

Uno de los rubros más significativos ha sido la leche, que está llegando a todas las provincias para garantizar 30 días a niños menores de dos años, 10 días a infantes de dos a seis años en territorios que reciben leche en polvo –pues existen territorios que distribuyen leche fresca–, así como para embarazadas y dietas médicas.

La ministra agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al pueblo mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la embajada de México en Cuba y a la Secretaría de Marina, cuyos marinos han apoyado la descarga con eficiencia.

«Aquí hay alimentos e insumos médicos donados por el pueblo mexicano. Yo creo que eso es muy importante», afirmó, y destacó que la operación anterior se realizó en tiempo récord gracias al trabajo conjunto. Esto –aseguró– ratifica el humanismo, la solidaridad y la hermandad. «Gracias, México, una vez más».

En días recientes, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó en su cuenta en X que la ayuda enviada por la querida Claudia Sheinbaum y el llamamiento de La Jornada «acompaña y alienta nuestra resistencia como abrazo de hermanos».

El cuarto donativo refuerza los lazos de solidaridad entre ambos pueblos y contribuye a aliviar necesidades básicas en la isla, en un contexto de escasez de recursos.