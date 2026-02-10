Sistema de justicia excarcela 897 privados de libertad en Venezuela

Caracas.— El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció la excarcelación de 897 privados de libertad como parte del proceso iniciado por el presidente constitucional Nicolás Maduro a finales del pasado año.

En la rueda de prensa de los lunes, el dirigente partidista comentó que los días 24 y 31 de diciembre el mandatario, secuestrado el 3 de enero último junto a su esposa Cilia Flores por Estados Unidos, ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por haber cometidos delitos.

Señaló que el sistema de justicia estaba trabajando en esas fechas para “llevar alegría a sus familias”, y apuntó que el gobierno “no hace propaganda de eso porque no es la idea».

Interrogado sobre al sector opositor que recibe el beneficio de excarcelación e incumple con las medidas cautelares de la justicia, Cabello expresó que no había pasado nada hasta que “la estupidez ilustrada” de algunos políticos creyeron que podían hacer los que les da la gana y “embochinchar al país”.

Estimó que ya no son 897 los liberados, sino 896 porque uno de los liberados (Juan Pablo Guanipa) resultó detenido al violar las condiciones sobre las cuales fue liberado, al llamar a las calles.

El político aseguró que “este país quiere paz” y valoró que esta es una oportunidad que se les está dando.

Este lunes el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, solicitó ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada a Guanipa, horas después de su puesta en libertad.

La Fiscalía explicó que la detención se produjo “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”.

Cabello comentó sobre la aprobación por unanimidad de la Ley General de Amnistía por la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional en su primera discusión y fustigó a sectores de la oposición que “ahora se ven tan tiernos cuando piden liberación de narcotraficantes y de asesinos”.

Subrayó que “a veces de ven desvergonzados” al reclamar también la libertad de “lavadores de dinero, de corruptos; lo hacen con mucho amor y se ven lindos y lindas”, apostilló.

“Son unos desvergonzados, hay que tener un poquito de vergüenza para pedir la libertad de un asesino, un corrupto y de un narcotraficante”, recalcó.

Estos, dijo, son introducidos en listas y las mal llamadas Organizaciones No Gubernamentales “les cobran (a familiares), no les importa nada y los meten en sus listas”.

El miembro del Buró Político del PSUV advirtió que esa Ley de Amnistía tendrá sus discusiones en “sus límites, alcances, consideraciones, restricciones y condiciones”

Sobre la presencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Cabello destacó que el político tiene un considerable aprecio por el pueblo venezolano, en momentos muy duros “se ha escuchado su voz pidiendo por la paz y siempre será bienvenido en esta tierra», afirmó.