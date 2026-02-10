Serie Nacional de Béisbol: Leñadores tallan tercera final consecutiva con oficio y veteranía

Los Leñadores de Las Tunas vencieron este lunes 4×3 a los Cazadores de Artemisa y discutirán por tercera vez consecutiva el cetro, bajo las órdenes de Abeicy Pantoja, en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Al béisbol no le complacen las casualidades y casi siempre, para no pecar de absoluto, gana el conjunto más capacitado, máxime si como sucede con los leñadores, están adaptados a “bailar” en finales de temporada con mucha compostura. Esta veteranía en escenarios decisivos se ha convertido en un sello distintivo del equipo, que demuestra una ecuanimidad y una frialdad operativa propias de campeones consolidados.

Nunca dan un out por perdido. Cero presión y necesaria concentración, sin apuros para hacer swing en un grupo de jugadores que llevan muchas temporadas trabajando juntos y parecen llevar tatuada en su piel la palabra imbatibilidad. Su cohesión es palpable, un mecanismo engrasado que responde con precisión ante la adversidad, confiando en un proceso colectivo por encima de los momentos de incertidumbre.

No les causó el menor problema jugar como visitantes en el Estadio 26 de Julio y tener que renunciar a la condición de local en su feudo del Julio Antonio Mella, dada la necesaria adecuación del calendario por la situación que vive el país con el déficit de combustible.

Esta flexibilidad y capacidad de adaptación a contratiempos logísticos subraya su mentalidad profesional y su absoluta focalización en el objetivo, independientemente de las circunstancias externas.

En el juego de marras, al mentor Abeicy Pantoja no le tembló la mano y envió al montículo, en el cuarto episodio con empate (2×2), a su relevista y “mano” derecha Keniel Ferráz, quien tenía nueve victorias en la campaña. La decisión, arriesgada por lo temprano de la entrada, fue un movimiento maestro que buscó cortar de raíz cualquier ímpetu ofensivo del rival y controlar el ritmo del partido hasta sus instantes finales.

Con un físico que no impresiona, pero sí un corazón valiente año tras año, el diestro tunero apeló a su recta pegada y una slider intocable hacia afuera. Tiró 6.0 innings, en los cuales diseminó siete imparables y apenas aceptó una anotación. Su labor fue un ejercicio de eficacia y temple, desactivando sucesivas situaciones de peligro con la serenidad de un lanzador experimentado.

Además, exhibió un preciso control al no conceder boleto de libre tránsito. Con estos fundamentos, se acreditó su décima victoria de la temporada, consolidándose no solo como el salvador habitual, sino como un verdadero pilar de la rotación en los momentos más críticos.

“Este ha sido el play off más cerrado que he tenido en mis tres años. Villa Clara peleó duro y Artemisa también. Ferráz me dijo anoche que estaba preparado mental y físicamente. Y hoy quedó demostrado”, comentó Pantoja.

El hombre clave a la ofensiva por los leñadores fue su joven torpedero Luis Antonio Pérez, quien pegó de 4-3, y en el sexto inning remolcó las dos carreras del triunfo con un doblete frente al relevista Leonardo Ocle. Su conexión oportuna, en un momento de máximo equilibrio en el marcador, definió la suerte del desafío y evidenció la profundidad ofensiva de un equipo que encuentra héroes en distintos lugares de su alineación.

En la final se espera un interesante enfrentamiento ante Las Tunas, que terminó como líder en la fase regular, y Matanzas, que culminó en segundo escaño.

La sede neutral será el Estadio Latinoamericano a partir del próximo miércoles, escenario que será testigo de un duelo entre dos potencias que buscan tallar su nombre en la historia de la serie nacional, en una lucha que promete máximo dramatismo y calidad beisbolera.