lunes 09 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Resultados del Torneo Nacional Infantil de Ajedrez (+Fotos)

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Del 31 de enero al 6 de febrero se celebró el Torneo Nacional Infantil de Ajedrez Aniversario de la Villa de Camagüey donde una renovada delegación infantil de Santiago de Cuba participó.

Llegaron a la última ronda con chances de medallas individuales, las féminas del torneo Escolar por Equipos Rosa Alis Nieves (6ptos) y Leslie Marian Fajardo (5ptos), el escolar Ronald Manuel Espinosa Castañeda (6ptos) que jugaba el abierto juvenil y la pequeña de 9 años Driana Paola Vela Guerra jugando el apartado de Desarrollo (sub 12 sin elo) pero no pudieron ganar la última ronda y se quedaron a las puertas del podio.

Santiago de Cuba terminó en 8vo lugar por equipos, representando además en el 1er tablero el escolar Raúl Ernesto Nuñez González (2½ptos), y los pioneriles Diago Alejandro Garlobo Sanchez (4ptos) y Xiomara Alfaro Brito en los grupos cerrados sub 12.

Las medallas de la delegación llegaron a cuestas del juvenil MF Brayan Torres Valiente (6ptos) bronce en el grupo Élite y del entrenador MF Alejandro Alegre Leyva, plata en el evento Blitz Absoluto.

Destacadas
En proceso de consulta el Anteproyecto de la Ley de la Vivienda
Reportan grandes afectaciones en plantaciones de cultivos varios del municipio Contramaestre(+Video)
Afectaciones al sector cafetalero en Santiago de Cuba por Melissa(+Video)
Encabezó Presidente reunión de chequeo semanal en La Habana
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios