Resultados del Torneo Nacional Infantil de Ajedrez (+Fotos)

Del 31 de enero al 6 de febrero se celebró el Torneo Nacional Infantil de Ajedrez Aniversario de la Villa de Camagüey donde una renovada delegación infantil de Santiago de Cuba participó.

Llegaron a la última ronda con chances de medallas individuales, las féminas del torneo Escolar por Equipos Rosa Alis Nieves (6ptos) y Leslie Marian Fajardo (5ptos), el escolar Ronald Manuel Espinosa Castañeda (6ptos) que jugaba el abierto juvenil y la pequeña de 9 años Driana Paola Vela Guerra jugando el apartado de Desarrollo (sub 12 sin elo) pero no pudieron ganar la última ronda y se quedaron a las puertas del podio.

Santiago de Cuba terminó en 8vo lugar por equipos, representando además en el 1er tablero el escolar Raúl Ernesto Nuñez González (2½ptos), y los pioneriles Diago Alejandro Garlobo Sanchez (4ptos) y Xiomara Alfaro Brito en los grupos cerrados sub 12.

Las medallas de la delegación llegaron a cuestas del juvenil MF Brayan Torres Valiente (6ptos) bronce en el grupo Élite y del entrenador MF Alejandro Alegre Leyva, plata en el evento Blitz Absoluto.