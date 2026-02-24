Centro de Neurociencias de Cuba alerta sobre la quema de basura en las ciudades

El Centro de Neurociencias de Cuba alertó recientemente sobre los graves riesgos que implica la quema de basura en las ciudades. Según la institución, esta práctica no solo contamina el ambiente, sino que representa un peligro directo para la salud del cerebro y del sistema nervioso de la población.

Al incinerar desechos como plásticos, baterías o equipos electrónicos, se liberan metales pesados y dioxinas. Estas sustancias tóxicas tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, el mecanismo natural de protección del cerebro.

Una vez dentro, actúan como venenos neurológicos que afectan la memoria, el desarrollo cognitivo de los niños y pueden contribuir al surgimiento de enfermedades neurodegenerativas.

El comunicado advierte además que los efectos no se limitan al sistema nervioso. La inhalación de estos contaminantes daña gravemente los pulmones y el corazón, al tiempo que los residuos químicos se depositan en el suelo y el agua, extendiendo la contaminación a toda la comunidad.

“Quemar un basurero no lo limpia, lo convierte en una fábrica de veneno”, enfatizó el Centro.

La institución reconoce las dificultades que enfrenta la población ante la crisis de recolección de desechos, pero subraya que la solución no puede ser a costa de la salud colectiva.

“Cuidar el ambiente es cuidar nuestra mente. Un pueblo sano es un pueblo que piensa”

(Con información del Centro de Neurociencias de Cuba)