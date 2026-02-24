martes 24 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Centro de Neurociencias de Cuba alerta sobre la quema de basura en las ciudades

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El Centro de Neurociencias de Cuba alertó recientemente sobre los graves riesgos que implica la quema de basura en las ciudades. Según la institución, esta práctica no solo contamina el ambiente, sino que representa un peligro directo para la salud del cerebro y del sistema nervioso de la población.

Al incinerar desechos como plásticos, baterías o equipos electrónicos, se liberan metales pesados y dioxinas. Estas sustancias tóxicas tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, el mecanismo natural de protección del cerebro.

Una vez dentro, actúan como venenos neurológicos que afectan la memoria, el desarrollo cognitivo de los niños y pueden contribuir al surgimiento de enfermedades neurodegenerativas.

El comunicado advierte además que los efectos no se limitan al sistema nervioso. La inhalación de estos contaminantes daña gravemente los pulmones y el corazón, al tiempo que los residuos químicos se depositan en el suelo y el agua, extendiendo la contaminación a toda la comunidad.

“Quemar un basurero no lo limpia, lo convierte en una fábrica de veneno”, enfatizó el Centro.

La institución reconoce las dificultades que enfrenta la población ante la crisis de recolección de desechos, pero subraya que la solución no puede ser a costa de la salud colectiva.

“Cuidar el ambiente es cuidar nuestra mente. Un pueblo sano es un pueblo que piensa”

(Con información del Centro de Neurociencias de Cuba)

Destacadas
Canciller libanés pide fin de agresión israelí y desarme de Hizbullah
Cruz Roja cubana apoya recuperación en comunidad de Aguacate (+Video)
Avanzan labores de recuperación en el litoral santiaguero (+Video)
Anuncian festival Santiago creativo 4.0 (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios