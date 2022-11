La Empresa eléctrica informa a sus clientes

La máxima afectación en el horario de la noche en nuestro país fue 1609 MW a las ⏰7:10 pm, coincidiendo con la hora pico, de ellos 33 MW por los daños ocasionados por el huracán Ian.

En nuestra provincia, comenzamos la noche de ayer con un Déficit de Capacidad de Generación de ⚠️140 MW, afectándose en el horario de ⏰11:00 pm a 3:00 am, los siguientes circuitos correspondientes al Bloque 1, según esquema de rotación.

➡️ Circuito 3, 7, 14 + 15, 16, 20 y 24 de Stgo de Cuba.

➡️ Línea 5330 de Stgo.

➡️ Línea 5395 y 5385 de San Luis.

➡️ Línea 4390 de Palma Soriano.

➡️ Línea 4395 Contramaestre, Baire y III Frente (circuitos 1 y 2 de Contramaestre)

➡️ Circuito 2 de Palma Soriano.

➡️ Línea 5390 Sección Songo La Maya (circuitos Belleza y 2 de La Maya)

En este horario fue necesario afectar fuera de su programación, debido a los altos niveles de afectación por Déficit de Capacidad de Generación, el Circuito 23 de Santiago; así como el Circuito 1 de Palma Soriano y la Línea 5380 de Mella – San Luis. Todos pertenecientes al Bloque 2.

Pasada las ⏰12:00 am comenzamos a apreciar una disminución en los niveles de afectación por Déficit de Capacidad de Generación, manteniendonos durante todo este horario por encima de los ⚠️

110 MW.

Ya en la madrugada de hoy, luego del cambio de bloque nos manteníamos habíamos disminuido a ⚠️99 MW. Afectándose en este horario, los siguientes circuitos y líneas correspondientes al Bloque 2, según la programación correspondiente de ⏰3:00 am a 7:00 am.

➡️ Circuitos 1 + 2, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 21 + 17, 25 y 26 de Stgo.

➡️ Circuitos 1 y 4 de Palma Soriano.

➡️ Circuito Songo.

➡️ Línea 4435 de Contramaestre.

Durante el transcurso de este horario llegamos alcanzar cifras superiores a los ⚠️100 MW.

En el horario de la mañana de hoy, 2 de noviembre de 2022, hasta el cierre de esta información hemos alcanzado ⚠️130 MW de afectación por Déficit de Capacidad de Generación. Están siendo afectados los circuitos y líneas pertenecientes al Bloque 1, en el horario de ⏰7: 00 am a 1:00pm, según la programación.

➡️Circuitos 7 secc, 10 secc, 14+15, 16 secc, 20 y 24 de Stgo.

➡️Línea 5395 de San Luis.

➡️Línea 4390 de Palma Soriano.

➡️Línea 4385 Contramaestre – Palma Soriano.

➡️Circuito 2 de Palma Soriano.

➡️Línea 4395 Contramaestre, Baire y III Frente (Circuito 2 de Contramaestre)

➡️Línea 5390 Sección Songo La Maya (Circuito Belleza, 1 y 2 de La Maya

La máxima afectación por Déficit de Capacidad de Generación en la jornada de ayer, en nuestra provincia, fue de 155 MW, con un tiempo máximo de ⏰15:08 horas, durante todo el día.

La Unión Eléctrica pronostica para el día de hoy, una afectación máxima de 1150 MW en el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 5, 6 y 7 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 4 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Rente. ? Se mantienen en labores de mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton (en proceso de arranque) y la unidad 3 de la CTE Rente.

Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (327 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 1022 MW y en mantenimiento 720 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton con 250 MW y la entrada de 77 MW en motores diésel.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2107 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1143 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1213 MW en este horario.

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

Autor