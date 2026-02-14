Mucho se ha dicho sobre el amor

Desde tiempos inmemorables el amor es fuente de inspiración no solo para poetas y cantores, sino para todo el que tenga algo que decir acerca de ese sentimiento que de una u otra forma todos los seres humanos sentimos alguna vez y nos atrapa el corazón para bien o para mal.

Y hoy 14 de febrero, quiero compartir con ustedes algunas cosas que a través de la historia de la humanidad se han dicho sobre el amor con las cuales se puede o no estar de acuerdo.

Y comienzo con nuestro José Martí, quien dijo que “El amor es una fiera que necesita cada día alimento nuevo”, mientras que el cantautor Silvio Rodríguez lo define como “Solo el amor engendra la maravilla”, en tanto que un texto anónimo señala: “Desde que se jugó a los escondidos por primera vez en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre le acompaña”

Don Miguel Cervantes y Saavedra, el escritor del Quijote de la Mancha expresó sobre el amor: “Es invisible y entra y sale por donde quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos”… Un poco más acá en el tiempo, la Madre Teresa de Calcuta señaló: “La falta de amor es la mayor pobreza”, y de otro texto anónimo escogimos esta frase: “El amor es un tesoro que se multiplica mediante la división; es un don que crece más cuanto más se toma de él”

Para aquellos que ya la nieve de los años comienza a poblar sus cabelleras, Blaise Pascal le dice: “El amor no tiene edad, siempre está naciendo”, en tanto que un escritor árabe expresó este concepto: “Muchas veces el amor camina junto a nosotros, temeroso de salir de la sombra, y así lo confundimos con la amistad”

Hay sin embargo, quienes expresan sus opiniones sobre el amor tirándolo a broma, aunque sus definiciones no dejan de ser serias, por ejemplo, escuchemos algo de la juglaría española: “Cuando uno quiere a una / y la una no lo quiere, / es lo mismo si un calvo / se encuentra en la calle un peine”. Veamos este otro: “Cuando paso por tu puerta / cojo pan y voy comiendo, / pa’que no diga tu madre / que con verte me mantengo”

Les ofrezco estos últimos conceptos expresados también por prestigiosas personalidades cuyos nombre omitimos para ser más breves: “El amor es una eterna inocencia”, “El amor agudiza todos los sentidos, menos el común”, “A fuerza de hablar del amor, uno llega a enamorarse”, “Al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta”, “Sin pan se vive, sin amor, ¡no!”

Hoy 14 de febrero, Día del Amor o de los Enamorados como ustedes prefieran llamarle, dígale a su pareja tras ofrecerle una flor y darle un beso: “Te amo, no sólo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Gracias por existir”.