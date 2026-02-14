Renace un pilar de la salud en Santiago de Cuba: el servicio de Anatomía Patológica del «Saturnino Lora» abre sus puertas tras dos años de remozamiento (+Fotos)

Con información de CMKC Radio Revolución.

En el corazón del hospital provincial, donde la ciencia susurra secretos sobre la vida y la muerte, algo ha vuelto a renacer .

Tras un silencioso pero profundo proceso de remozamiento que se extendió por dos años, el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente «Saturnino Lora Torres», ha reabierto sus puertas.

No es solo la renovación de un espacio físico; es el renacer de un lugar donde cada tejido, cada célula, cuenta una historia que puede cambiar el destino de un paciente.

La ceremonia de reinauguración contó con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, acompañada por el doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, director general de Salud en la provincia, y la doctora Tania Carbonell Amiot, directora del hospital.

Juntos, no solo cortaron una cinta; sellaron el compromiso de devolverle a al territorio una herramienta indispensable para la vida.

La doctora Yisel Rodríguez Magaña, jefa del servicio, explicó con orgullo contenido que este departamento no es un simple laboratorio.

Es un centro de altísima precisión donde se realizan necropsias que ayudan a comprender mejor las enfermedades, y se procesan biopsias que definen tratamientos.

Ahora, con instalaciones modernizadas, el servicio está en condiciones óptimas para atender no solo a Santiago de Cuba, sino también a la vecina provincia de Guantánamo.

Pero el «Saturnino Lora» no solo cura, también enseña. Este renovado espacio será aula y taller para las nuevas generaciones de médicos y especialistas que, en su formación de pregrado y posgrado, encontrarán aquí las herramientas para convertirse en los guardianes de la salud del mañana.

La rehabilitación de este servicio no es solo una victoria arquitectónica o tecnológica; es un gesto de sensibilidad hacia quienes confían en la ciencia y en el amor de un sistema de salud que, a pesar de las dificultades, sigue empeñado en vencer la muerte desde la más profunda comprensión de la vida.

En cada microscopio, en cada sala de autopsias, en cada rincón de este servicio, late el pulso de una provincia que no se rinde.