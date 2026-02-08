domingo 08 febrero 2026
Leñadores dan jaque a Cazadores en semifinal de 64 SNBP

La escuadra de Las Tunas venció 6x1 a la de Artemisa y se puso a un triunfo de la final

La Habana.- El monarca exponente Leñadores de Las Tunas superó este sábado 6×1 a Cazadores de Artemisa y puso 3-1 favorable el play off semifinal de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De visita en el Estadio 26 de Julio, los tuneros contaron con otra excelsa laubor monticular de Yosmel Garcés, quien diseminó cinco jits en igual cantidad de entradas para lograr su victoria número 14 del torneo, con apenas una derrota.

Al bate por los leñadores, que pegaron 14 jits, destacó el jardinero Yassel Izaguirre, quien se fue de 5-2 con doble, jonrón y tres remolques.

Artemisa dejó a 11 corredores en bases y Las Tunas también mostró improductividad madero en ristre, al dejar 10.

En el otro duelo de la fecha, Cocodrilos de Matanzas venció 9×7 a Leones de Industriales, en el parque Latinoamericano, y tomó la punta 3-2 en la otra semifinal.

Los saurios decidieron con racimos de cuatro carreras tanto en el primero como en el segundo inning, inalcanzables para los felinos.

Por los yumurinos destacó al bate el capitán y jardinero central Eduardo Blanco, quien pegó de 5-4, con par de biangulares y remolcó cuatro carreras. También hubo cuadrangular de Andrys Pérez.

Industriales mostró sequía ofensiva, pues dejo a 11 corredores en circulación.

Quinta victoria de Shaiel Cruz y quinto salvamento del veloz Armando Dueñas.

Este domingo, Las Tunas y Matanzas podrian asegurar sus boletos a la final. ¿Se lo impedirán Artemisa e Industriales? Esperemos.

