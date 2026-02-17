Juan Almeida Bosque: El guerrillero que nunca dejó de cantarle a Cuba

Él es de esos héroes que viven, aunque una fecha marque su partida física. Porque hay hombres que trascienden el calendario y se instalan para siempre en la memoria de un pueblo. Ese es Juan Almeida Bosque: un nombre que resuena en la historia de Cuba no solo por su valentía en la lucha revolucionaria, sino también por la sensibilidad artística que lo acompañó toda la vida.

Nació en La Habana el 17 de febrero de 1927, pero fue Santiago de Cuba la ciudad que lo adoptó y donde su corazón encontró hogar. Desde muy joven, la música y la poesía fueron sus primeras trincheras. Las abrazó con la misma pasión con la que, años después, empuñaría un fusil contra la dictadura de Batista. En esa encrucijada, el combatiente y el artista se dieron la mano, fusionando el amor a la patria con la creatividad de un trovador.

Hombre cabal y combatiente ejemplar, Almeida dedicó su vida al desarrollo del país. Su espíritu rebelde y su compromiso con la justicia lo llevaron a ocupar, tras 1959, numerosas responsabilidades. Fue integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde su fundación en 1965 y presidió la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, siempre con la misma entrega que lo caracterizó en la Sierra Maestra.

Pero Almeida no solo empuñó un fusil; también supo acariciar una guitarra. Su vena artística lo llevó a fundar los Estudios Siboney en Santiago de Cuba, un regalo a la ciudad que lo inspiró y un espacio para que los músicos orientales pudieran grabar y soñar. Como compositor, dejó más de trescientas canciones —entre ellas «La Lupe» y «Dame un traguito»— que se convirtieron en banda sonora de la cubanía. Y como escritor, legó a la posteridad libros de significativo valor testimonial, como Contra el Agua y el Viento y la trilogía Presidio, Exilio y Desembarco, donde narró en primera persona los episodios que marcaron su vida y la de la nación.

Su vínculo con Santiago de Cuba fue especialmente profundo. El Tercer Frente Oriental, que él mismo fundó durante la guerra, lo acogió como a un hijo pródigo. Por eso, cuando la muerte lo alcanzó en La Habana el 11 de septiembre de 2009, su voluntad fue clara: regresar a esas lomas que lo vieron combatir y soñar. Hoy descansa en el Mausoleo del III Frente, en la Loma de la Esperanza, junto a los hombres y mujeres que compartieron su épica.

Juan Almeida Bosque no es solo un héroe de la Revolución Cubana; es un artista que enriqueció la cultura de su país con un legado de música, poesía y rebeldía. Su ejemplo de lealtad, valentía y humanidad sigue siendo guía para las nuevas generaciones. Porque Almeida vive en cada cubano que tararea una de sus canciones, en cada joven que mira su silueta en el Teatro Heredia y recuerda aquella frase inmortal: «¡Aquí no se rinde nadie!».