En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

La ley 132, que organiza el funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares, en su Artículo 104 establece que ¨ Los delegados promueven y apoyan el desarrollo del Trabajo Comunitario Integrado como método impulsado desde la circunscripción, para cohesionar a la comunidad, en la formación de valores patrióticos y éticos, y buscar soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el papel de las organizaciones que allí actúan¨.

Bajo tales preceptos, en San Luis, desde los 16 Consejos Populares se fomenta este tipo de labor, con resultados. Entre los puntos de análisis, durante los encuentros entre los factores comunitarios que se realizan una vez al mes, se organizan tareas para desde la demarcación solucionar problemas con la participación popular.

El Consejo Popular Rafael Reyes, según su vice presidenta Mirelis Rivero, acciona en la solución de problemáticas locales, gracias al Trabajo Comunitario Integrado donde todos se sienten parte.

Electores de la Circunscripción 40, junto a cooperativistas de la CPA Desembarco del Granma, enclavada en dicho Consejo; dan su aporte para solucionar averías en instalaciones hidráulicas, asimismo apoyan en el relleno del puente que da paso al barrio Santa Cruz, devastado por las lluvias del reciente Huracán Melissa y también contribuyen en la higienización del entorno.

El vínculo con los electores, principales beneficiados de estas acciones, demuestra que el poder está en el pueblo. Las soluciones que de él emanan repercuten en la colectividad.