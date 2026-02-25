miércoles 25 febrero 2026
Frei Betto: EEUU jamás logrará apagar la Revolución cubana

La Habana.— El gobierno de Estados Unidos jamás logrará «un apagón» de la Revolución cubana porque es un proyecto asumido por su pueblo, afirmó la víspera en esta capital el teólogo brasileño Frei Betto.

Tras un encuentro con activistas y líderes comunitarios vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el intelectual señaló que la nación caribeña enfrenta un momento crucial con el bloqueo petrolero impuesto por Washington.

«Puede haber apagón de la electricidad, como hay, pero de todo un proyecto político asumido por el pueblo cubano, después de años de tiranía de (Fulgencio) Batista (1952-1958), que convirtió al país en prostíbulos para la mafia de Estados Unidos, subrayó.

Respecto a la clasificación de Cuba como amenaza a la seguridad estadounidense, Betto, expresó su convencimiento de que la mayor amenaza a la seguridad mundial, incluyendo a Estados Unidos se llama Donald Trump. “Ese hombre es un dictador nato, se siente como Aníbal, emperador del mundo. Pero la historia lo va a enseñar: él no tiene razón».

Citó ejemplos históricos de resistencia contra fuerzas imperiales, como lo hizo Vietnam “un pueblo pobre, campesino, que venció la potencia bélica más poderosa de la humanidad”, apuntó.

El autor del libro, “Fidel y la Religión” añadió que tampoco esta administración estadounidense va a lograr asfixiar la Revolución Cubana, convertida en un «proyecto político liberador».

«Ustedes conocen bien la historia de este país. Es un momento difícil, pero hay que salir adelante buscando en el interior de sus convicciones, de su fe, de su compromiso».

Destacó asimismo, la creciente solidaridad internacional, expresada en movilizaciones en denuncia del asedio estadounidense así como la colecta y envió a la isla antillana de alimentos y medicinas: “la gente está indignada con esta prepotencia de Estados Unidos, de Trump, de querer asfixiar la Revolución cubana”, concluyó.

