Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Picture of ACN
ACN

La Habana.— El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) informó este martes en habitual conferencia de prensa, sobre las particularidades de la 23 edición del Festival de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam, a celebrarse del 5 al 11 de marzo dentro de un contexto complejo para país.

Arlety Veunes Toro, coordinadora del departamento de documentales del ICAIC, comentó en el intercambio celebrado en la Sala Héctor García Mesa, que el evento estará dedicado a Vietnam y tendrá características semipresenciales; donde los jurados extranjeros y los residentes en La Habana acatarán sus funciones desde el espacio virtual, para marcar así su presencia en las acciones realizadas en Santiago de Cuba.

Entre los adelantos expuestos, Veunes Toro habló sobre un documental-homenaje a Santiago Álvarez (1919-1998), que se proyectará en el cine-teatro Chaplin el 8 de marzo enmarcado dentro de la cartelera especial de proyecciones programada para los cines habaneros 23 y 12, Chaplin y la sala Caracol de la UNEAC, los días siete y ocho.

Igualmente, se rendirá honores a Lázara Herrera, viuda de Álvarez y presidenta de honor del festival durante sus 23 años de existencia, cuyo protagonismo y labor de promoción han sido fundamentales para expandir el alcance de las creaciones documentales en Cuba.

La experta enumeró también algunos mecanismos de socialización en Santiago de Cuba para los materiales en competencia, como lo es la transmisión televisiva reforzada en esta entrega; así como la proyección de los filmes en comunidades y subsedes del festival, entre las que se encuentra la Universidad de Oriente, la Alianza Francesa y la delegación santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Por su parte, el presidente del certamen —e hijo del célebre realizador—, Osaín Álvarez, dijo que el evento amplia este año su dimensión internacional con proyecciones paralelas —que se desarrollarán en abril— en Ciudad de México, Londres, Santa Fe (Argentina), y se está gestionando también la presencia en Buenos Aires; además, durante esta semana se realizará una curaduría de algunas obras para subirlas a una plataforma que se informará próximamente.

Durante el propio intercambio con la prensa habló también el colaborador argentino Rodrigo Vázquez, quien anunció la exhibición de los filmes ganadores de esta edición en cines de la capital británica, con el objetivo de distribuir las películas y la creación de Santiago Álvarez por el mundo.

Unido a este pensamiento de extender el alcance de estos audiovisuales, Osaín afirmó que hoy más que nunca, el cine documental debe estar presente como memoria, como reflexión y como herramienta para comprender nuestro tiempo.

