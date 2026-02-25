Papa León XIV aboga por construir en el mundo la paz justa y duradera

Ciudad del Vaticano, 25 feb.— El papa León XIV reafirmó su llamado a asumir con responsabilidad el compromiso de lograr la paz mundial, señala hoy un comunicado.

El sumo pontífice expresó en la introducción a la versión en inglés del libro “La paz sea con vosotros”, la necesidad de la misma “en un mundo herido por demasiados conflictos y azotado por sangrientas hostilidades”, donde “el nacionalismo extremo pisotea los derechos de los más débiles, señala una nota publicada en el diario Vatican News.

Ese volumen de 128 páginas, publicado por primera vez en agosto de 2025 por la Librería Editrice Vaticana, recoge el pensamiento, meditaciones y homilías del obispo de Roma, con particular énfasis en la paz, la no violencia y la fraternidad como antídoto contra el extremismo y la injusticia.

“Nuestro corazón es el campo de batalla más importante” y “es allí donde debemos aprender la victoria incruenta pero necesaria sobre los impulsos de muerte y las tendencias de dominación”, pues “solo corazones pacíficos pueden construir un mundo de paz, expresa en las palabras introductorias a esa nueva edición de su libro.

“El corazón es la fuente de la paz, aquí debemos aprender a encontrarnos en lugar de enfrentarnos, a confiar en lugar de desconfiar, a escuchar y comprender en lugar de aislarnos de los demás”, resalta el santo padre.

“Incluso antes de ser destrozada en el campo de batalla, la paz se ve derrotada en el corazón humano cuando cedemos al egoísmo y la avaricia, y cuando permitimos que prevalezcan los intereses egoístas en lugar de buscar el bien común”, asevera.

“La paz es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y es a la vez un don y un compromiso”, manifiesta el líder de la Iglesia católica en ese texto, y añade que “cuando nos negamos a escuchar las historias de los demás, comenzamos a despojarlos de su dignidad”, y “despersonalizar a los demás es el primer paso hacia cualquier guerra”.

“Conocerlos, sin embargo, es un anticipo de la paz, pero para conocerlos, primero debemos saber amar”, ya que la paz “significa superar nuestro orgullo personal y dar cabida a los demás”, dice el pontífice en la versión en inglés de esa publicación, lanzada a nivel mundial el martes último.

“Podemos sentirnos impotentes ante las numerosas guerras que se libran en todo el mundo”, pero es posible “responder de diversas maneras a lo que he llamado la globalización de la impotencia” y a tal fin “debemos practicar una cultura de reconciliación” para que “la desconfianza en el otro se convierta en una oportunidad de encuentro”, enfatiza.

El papa León XIV consideró, en este nuevo llamado a la paz, que la política y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de facilitar la mediación en los conflictos, utilizando el arte del diálogo y la diplomacia.

Finalmente, pidió a Dios que “conceda a nuestro mundo, a todas las personas, especialmente a los más olvidados y a los que más sufren, la bendita gracia de una paz justa y duradera”.