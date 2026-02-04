Fernando Chenard Piña: ejemplo de entrega a una causa

Nacido el 4 de febrero de 1919, en La Habana, Fernando Chenard Piña fue uno de esos hombres que en su tiempo comprendieron de que lado estaba el deber y se unió a la Juventud del Centenario que, el 26 de julio de 1953, asaltó el Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, donde entregó su sangre generosa por la libertad de la patria.

Al terminar sus estudios secundarios Fernando Chenard Piña tuvo que ganarse su sustento y lo hizo como dependiente de bodega y con sólo 20 años de edad en 1939, constituyó el Sindicato de Víveres al detalle, ocupando la secretaría general hasta 1944, período en el que fundó la revista “El Dependiente”, para expresar la rebeldía de ese sector frente al diversionismo sindical.

Posteriormente, Fernando Chenard Piña se hizo de forma autodidáctica, fotógrafo y periodista, hasta que tomó la decisión de vender sus bienes personales y medios de trabajo, para recaudar dinero y destinarlo a los fondos del movimiento revolucionario que había abrazado, encabezado por el Dr. Fidel Castro Ruz.

El 26 de julio de 1953, ya con 39 años de edad, Fernando Chenard Piña, estuvo a la vanguardia de los que asaltaron el Cuartel Moncada y tras el fracaso de la acción, fue hecho prisionero, torturado y asesinado por sicarios de la dictadura batistiana de Fulgencio Batista.

Días antes del asalto, Chenard había dicho a un amigo: “Si yo me salvo y esto se pierde, puedes vestirte de luto por la Patria; si yo muero y esto se salva, vístete de rojo que ha triunfado la Patria”

Cada 4 de febrero aniversario del natalicio de Fernando Chenard Piña, se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Comercio y la Gastronomía, como justo homenaje de la Patria donde ondea victoriosa la bandera roja del Socialismo.