miércoles 04 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fernando Chenard Piña: ejemplo de entrega a una causa

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Editora Web

Nacido el 4 de febrero de 1919, en La Habana, Fernando Chenard Piña fue uno de esos hombres que en su tiempo comprendieron de que lado estaba el deber y se unió a la Juventud del Centenario que, el 26 de julio de 1953, asaltó el Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, donde entregó su sangre generosa por la libertad de la patria.

Al terminar sus estudios secundarios Fernando Chenard Piña tuvo que ganarse su sustento y lo hizo como dependiente de bodega y con sólo 20 años de edad en 1939, constituyó el Sindicato de Víveres al detalle, ocupando la secretaría general hasta 1944, período en el que fundó la revista “El Dependiente”, para expresar la rebeldía de ese sector frente al diversionismo sindical.

Posteriormente, Fernando Chenard Piña se hizo de forma autodidáctica, fotógrafo y periodista, hasta que tomó la decisión de vender sus bienes personales y medios de trabajo, para recaudar dinero y destinarlo a los fondos del movimiento revolucionario que había abrazado, encabezado por el Dr. Fidel Castro Ruz.

El 26 de julio de 1953, ya con 39 años de edad, Fernando Chenard Piña, estuvo a la vanguardia de los que asaltaron el Cuartel Moncada y tras el fracaso de la acción, fue hecho prisionero, torturado y asesinado por sicarios de la dictadura batistiana de Fulgencio Batista.

Días antes del asalto, Chenard había dicho a un amigo: “Si yo me salvo y esto se pierde, puedes vestirte de luto por la Patria; si yo muero y esto se salva, vístete de rojo que ha triunfado la Patria”

Cada 4 de febrero aniversario del natalicio de Fernando Chenard Piña, se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Comercio y la Gastronomía, como justo homenaje de la Patria donde ondea victoriosa la bandera roja del Socialismo.

Destacadas
El frío no pudo con el calor humano: una lección de grandeza en Contramaestre(+Fotos)
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Realizan descarga de arroz en Santiago de Cuba para distribuir a la población
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios