Sol sobre el horizonte: Nueva energía para la industria cárnica santiaguera (+Fotos)

Con información de : Comunicadora Cárnico Santiago de Cuba.

Un proyecto fotovoltaico une voluntades y homenajea el futuro, gritando al viento: ¡Sí se puede!

Santiago de Cuba. – En un movimiento que combina innovación, sostenibilidad y desarrollo local, la Empresa Cárnica de esta provincia oriental inicia un capítulo energético renovador.

Bajo las directrices del Grupo Empresarial al que pertenece, la entidad ha comenzado los trabajos para el montaje de un sistema de Paneles Fotovoltaicos, una apuesta clara por la autonomía energética y la protección del medio ambiente.

La ejecución de este ambicioso proyecto recae en manos especializadas de la MIPIME LUJAF Constructora y Energía Renovable, proveniente de la vecina provincia de Holguín.

Esta colaboración no solo refleja la integración entre sectores y territorios, sino que también pone en valor el potencial de las pequeñas y medianas empresas cubanas, demostrando capacidad técnica y compromiso con el progreso de la nación.

Más que una simple instalación industrial, esta iniciativa se carga de un simbolismo profundo.

Los trabajadores y directivos involucrados en el proyecto han decidido que su esfuerzo sea el tributo activo con el que saludan, con orgullo, el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Honrar su legado, afirman, es precisamente esto: construir, innovar y buscar soluciones soberanas para los desafíos del presente, con la mirada puesta en un futuro más limpio y eficiente.

Cada panel que se instale sobre la estructura de la empresa será un capturador de la abundante energía del sol caribeño, transformando luz en fuerza para la producción.

Es una metáfora en acero y silicio: convertir los recursos naturales en potencia concreta para la economía.

El proyecto, que ya está en fase de ejecución, respira un espíritu de optimismo y certeza. Un sentimiento que resume la consigna que acompaña a los equipos de trabajo:

¡SÍ SE PUEDE! Un grito que es más que una frase; es la convicción de que, uniendo talento, voluntad y ciencia, es posible impulsar la industria cubana hacia nuevos horizontes de sostenibilidad y eficiencia.

Así, entre el quehacer diario y la visión de futuro, Santiago de Cuba escribe, con letras de sol, una página de su desarrollo industrial.