En Santiago, segunda edición de la Cuban Fashion Week

Santiago de Cuba.— Por segunda ocasión la provincia suroriental acoge hasta el 16 de febrero próximo la Cuban Fashion Week en el Hotel Melia Santiago, cita que consolida su papel como plataforma esencial para el talento de la moda caribeña.

Zulema Lobaina, al frente del evento, refirió que el mismo busca fortalecer la moda en el territorio indómito como expresión creativa y lograr un espacio de encuentro donde el diseño dialogue con el futuro, dando continuidad al impacto significativo de su primera edición en 2024.

Dijo que será un reflejo de la historia de la ciudad, la cultura, moda y arte, y en ese sentido seguirán trabajando para posteriores eventos y contribuir al desarrollo textil de la urbe.

La agenda de la semana de la moda, enfocada a una vocación formativa y comercial, la integran una expo feria del 9 al 15 de febrero, y un coloquio sobre moda sostenible los días 9, 11 y 13, que combinará exposiciones teóricas con demostraciones prácticas y debates.

De igual forma, se celebrará el Kid Cuba Fashion Week los días 10, 12 y 14 con galas dedicadas y protagonizadas por modelos infantiles, centradas en fomentar la creatividad y el enriquecimiento colectivo a través de la observación y colaboración entre los artistas.

En la Cuban Fashion Week se realizarán varios desfiles para exhibir las colecciones de diseñadores locales, de La Habana, Santa Clara y de República Dominicana, las cuales serán animadas por agrupaciones santiagueras como Cutumba, Danza del Caribe, el grupo Arcoiris y el proyecto Mente Sana, entre otros.

Este evento promueve la formación especializada como eje central, representada por agencias como Crearte Model, cuya misión es descubrir y proyectar el talento artístico desde la educación en técnicas de pasarela, cultura integral y gestión de redes sociales.