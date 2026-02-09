EEUU fabrica pretextos para agredir a Cuba, denuncian en Uruguay

Montevideo, 9 feb.— El Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros de Uruguay- denunció hoy aquí que Estados Unidos fabrica pretextos para una intervención militar contra Cuba.

Una declaración de esa fuerza política, integrante del Frente Amplio, refiere el decreto firmado por el presidente de EEUU, Donald Trump, que declaró una “emergencia nacional” al considerar a la vecina isla “amenaza inusual” para la seguridad y la política exterior de la potencia norteña.

El MLN-Tupamaros considera que ello “habilita al aparato militar estadounidense a una intervención militar en Cuba, como ya lo hizo en Venezuela el 3 de enero pasado”.

La escalada de nuevas agresiones “refuerzan el inhumano bloqueo” y desafía una vez más “la histórica resistencia de más de 60 años del pueblo cubano y la solidaridad del continente latinoamericano”, refiere el pronunciamiento.

El Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros reafirma su denuncia y rechazo ante esta renovada de asfixia económica a la Revolución Cubana y la soberanía de un pueblo para imponer la hegemonía de EEUU a toda América Latina y el Caribe, añade el texto

Especialmente reiteramos a las organizaciones sociales, políticas, y gubernamentales a levantar su voz y desarrollar campañas solidarias con el pueblo cubano, que tan solidario ha sido siempre con los pueblos del mundo y que tan larga historia de hermandad ha escrito con nuestro pueblo, concluye la declaración.