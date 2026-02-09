Festival cubano Sonrisas para Todos celebra la inclusión infantil

La Habana.— El V Festival Sonrisas para Todos concluyó la víspera en el centro cultural Habana Espacios Creativos, como parte de las actividades por el aniversario 11 del Proyecto Necesitamos de tu Sonrisa.

Esta es una iniciativa comunitaria nacida en la Casa de Cultura Julián del Casal, ubicada en el municipio Habana Vieja, que promueve la inclusión social de niños con necesidades educativas especiales, como el Síndrome de Down.

Durante la jornada, los pequeños participantes compartieron sus talentos en canto, declamación, actuación, pintura y danza, demostrando que el arte es un puente capaz de unir a la comunidad y derribar estereotipos, informó el Ministerio de Cultura (Mincult) en sus redes sociales.

Delegaciones de diferentes zonas provinciales como Yaguajay (Sancti Spíritus), Sugidero de Batabanó (Mayabeque), Candelaria (Artemisa) y La Habana enriquecieron el encuentro con sus experiencias.

El programa incluyó talleres de danza impartidos por Margaret Estévez, profesora de la Escuela Nacional de Arte, además de actividades de yoga infantil y propuestas de proyectos aliados como Filigrana, Rizo Libre, Urban Family, Cuba Circo Pioneril, Ángeles del Futuro y Nexus, añadió el organismo.

La celebración contó además con la presencia de la cantante Rochi Ameneiro, la realizadora Magda González Grau y el actor Carlos Rey. Una celebración que refleja el compromiso con la inclusión, la creatividad y la cultura comunitaria, llevando el arte y la alegría a niños y jóvenes, finalizó el Mincult.