lunes 09 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Festival cubano Sonrisas para Todos celebra la inclusión infantil

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— El V Festival Sonrisas para Todos concluyó la víspera en el centro cultural Habana Espacios Creativos, como parte de las actividades por el aniversario 11 del Proyecto Necesitamos de tu Sonrisa.

Esta es una iniciativa comunitaria nacida en la Casa de Cultura Julián del Casal, ubicada en el municipio Habana Vieja, que promueve la inclusión social de niños con necesidades educativas especiales, como el Síndrome de Down.

Durante la jornada, los pequeños participantes compartieron sus talentos en canto, declamación, actuación, pintura y danza, demostrando que el arte es un puente capaz de unir a la comunidad y derribar estereotipos, informó el Ministerio de Cultura (Mincult) en sus redes sociales.

Delegaciones de diferentes zonas provinciales como Yaguajay (Sancti Spíritus), Sugidero de Batabanó (Mayabeque), Candelaria (Artemisa) y La Habana enriquecieron el encuentro con sus experiencias.

El programa incluyó talleres de danza impartidos por Margaret Estévez, profesora de la Escuela Nacional de Arte, además de actividades de yoga infantil y propuestas de proyectos aliados como Filigrana, Rizo Libre, Urban Family, Cuba Circo Pioneril, Ángeles del Futuro y Nexus, añadió el organismo.

La celebración contó además con la presencia de la cantante Rochi Ameneiro, la realizadora Magda González Grau y el actor Carlos Rey. Una celebración que refleja el compromiso con la inclusión, la creatividad y la cultura comunitaria, llevando el arte y la alegría a niños y jóvenes, finalizó el Mincult.

Destacadas
En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas
Reportan grandes afectaciones en plantaciones de cultivos varios del municipio Contramaestre(+Video)
Afectaciones al sector cafetalero en Santiago de Cuba por Melissa(+Video)
Encabezó Presidente reunión de chequeo semanal en La Habana
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios