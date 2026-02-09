lunes 09 febrero 2026
Tropas israelíes arrestaron a más de 60 palestinos en Cisjordania

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Ramala, 9 feb.— Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron hoy a más de 60 palestinos en la ocupada Cisjordania, donde continuaron sus operaciones contra pueblos y ciudades.

Según fuentes locales, citada por la agencia oficial de noticias (Wafa), los soldados detuvieron a más de 40 trabajadores en el puesto de control militar de Zaim, al este de Jerusalén.

Wafa destacó que, desde el inicio del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023, el gobierno de Benjamin Netanyahu impide la entrada a Israel de cientos de miles de trabajadores palestinos.

De forma paralela, los uniformados arrestaron esta mañana a un joven en la aldea de Al-Lubban Al-Sharqiya, ubicada en la gobernación de Nablus, y a otros tres en esta ciudad, sede administrativa de la Autoridad Nacional Palestina.

En la Gobernación de Hebrón, fueron apresados seis más, entre ellos un menor de edad, siete en la localidad de Ya’bad, al sur de la urbe de Jenin, y cuatro en el territorio de Nablus.

Mientras, el alcalde de Naalin, Youssef Al-Khawaja, denunció que este lunes el Ejército demolió una estructura agrícola en el poblado.

Al-Khawaja explicó que el dueño levantó la obra sobre las ruinas de su vivienda, que fue demolida, junto a la casa de su hermano, en abril del pasado año por excavadoras israelíes.

Entretanto, Wafa reportó que colonos judíos, protegidos por militares, irrumpieron en la ciudad de Silwan, en la periferia de la zona ocupada de Jerusalén Este.

También efectivos castrenses ingresaron en la madrugada a la norteña ciudad de Qalqilia, donde efectuaron una redada en varios barrios durante horas.

El activista Muhammad Awad alertó que los soldados asaltaron la localidad de Beit Ummar, en especial los vecindarios de Al-Buqa’a, Al-Bayada, así como la zona industrial.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
