Tropas israelíes arrestaron a más de 60 palestinos en Cisjordania

Ramala, 9 feb.— Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron hoy a más de 60 palestinos en la ocupada Cisjordania, donde continuaron sus operaciones contra pueblos y ciudades.

Según fuentes locales, citada por la agencia oficial de noticias (Wafa), los soldados detuvieron a más de 40 trabajadores en el puesto de control militar de Zaim, al este de Jerusalén.

Wafa destacó que, desde el inicio del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023, el gobierno de Benjamin Netanyahu impide la entrada a Israel de cientos de miles de trabajadores palestinos.

De forma paralela, los uniformados arrestaron esta mañana a un joven en la aldea de Al-Lubban Al-Sharqiya, ubicada en la gobernación de Nablus, y a otros tres en esta ciudad, sede administrativa de la Autoridad Nacional Palestina.

En la Gobernación de Hebrón, fueron apresados seis más, entre ellos un menor de edad, siete en la localidad de Ya’bad, al sur de la urbe de Jenin, y cuatro en el territorio de Nablus.

Mientras, el alcalde de Naalin, Youssef Al-Khawaja, denunció que este lunes el Ejército demolió una estructura agrícola en el poblado.

Al-Khawaja explicó que el dueño levantó la obra sobre las ruinas de su vivienda, que fue demolida, junto a la casa de su hermano, en abril del pasado año por excavadoras israelíes.

Entretanto, Wafa reportó que colonos judíos, protegidos por militares, irrumpieron en la ciudad de Silwan, en la periferia de la zona ocupada de Jerusalén Este.

También efectivos castrenses ingresaron en la madrugada a la norteña ciudad de Qalqilia, donde efectuaron una redada en varios barrios durante horas.

El activista Muhammad Awad alertó que los soldados asaltaron la localidad de Beit Ummar, en especial los vecindarios de Al-Buqa’a, Al-Bayada, así como la zona industrial.