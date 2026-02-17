martes 17 febrero 2026
Cuba reitera a España voluntad de reforzar nexos (+Cobertura ampliada)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró al Gobierno de España la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países.

Rodríguez escribió en su cuenta de X que a su paso por Madrid fue recibido por su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, con quien sostuvo una reunión de trabajo.

El jefe de la diplomacia cubana expuso en X la determinación de la Isla de fortalecer los lazos con España, “en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de EEUU contra #Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo”.

Asimismo destacó que en el encuentro con Albares, “trasladé el apoyo de Cuba a la organización y celebración de la Cumbre Iberoamericana en noviembre en esta capital y destaqué la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible”.

Por otro lado, la nota oficial emitida por la Cancillería española significó que durante la reunión se abordó el panorama actual en Cuba tras el endurecimiento del cerco económico de Washington a la mayor isla del Caribe.

También se trató la situación de las empresas españolas en Cuba y la decisión de España de prestar ayuda humanitaria a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad, apuntó el comunicado.

Además, las partes intercambiaron puntos de vista acerca de los principales objetivos que plantea la Secretaría Pro Tempore española para la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
