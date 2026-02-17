León XIV lamentó gastos en guerras que deberían destinarse a la salud

El papa León XIV lamentó hoy los enormes gastos en guerras, dirigidas contra la vida, mientras se necesitan cada vez más recursos para la salud.

En una audiencia concedida este lunes a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida, el sumo pontífice destacó la relevancia y significado del tema elegido para ese evento: “Salud para todos, sostenibilidad y equidad”, reporta en un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede.

“En un mundo desgarrado por conflictos, que absorben enormes recursos económicos, tecnológicos y organizativos para producir armas y otros dispositivos bélicos, es más importante que nunca dedicar tiempo, energía y experiencia a proteger la vida y la salud”, expresó León XIV en ese encuentro, efectuado en el Palacio Apostólico del Vaticano.

“Las guerras, que involucran estructuras civiles, incluidos los hospitales, constituyen el ataque más absurdo que el hombre mismo dirige contra la vida y la salud pública”, significó el líder de la Iglesia católica.

“Dado el alcance global del problema, reitero la necesidad de encontrar maneras eficaces de fortalecer las relaciones internacionales y multilaterales, para que puedan recuperar la fuerza necesaria para desempeñar ese papel de encuentro y mediación necesario para prevenir conflictos”, manifestó.

El Santo Padre reafirmó su demanda expresada el pasado 9 de enero, durante su discurso en la audiencia con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, de que “nadie caiga en la tentación de dominar al otro con la lógica de la fuerza, ya sea verbal, física o militar”.

Enfatizó además que “la salud, como afirmó el papa Francisco, no es un bien de consumo, sino un derecho universal, y por lo tanto, el acceso a la atención sanitaria no puede ser un privilegio”.

Luego de la pandemia de la Covid-19, “quedó claro cómo la reciprocidad e interdependencia son la base de nuestra salud y de la vida misma”, aseveró, y consideró que “este horizonte también se aplica a la cooperación y coordinación que llevan a cabo las organizaciones supranacionales” comprometidas con su protección y promoción.

“Estudiar esta interdependencia requiere un diálogo entre diferentes disciplinas: medicina, política, ética, gestión y otras; como un mosaico, cuyo éxito depende tanto de la elección de las piezas como de su combinación” resaltó el Obispo de Roma.

“A pesar de las declaraciones y proclamaciones, en realidad, no todas las vidas son igualmente respetadas, y la salud no se protege ni se promueve para todos de la misma manera”, lamentó.

“De hecho, en lo que respecta a los sistemas de salud y la salud pública, se trata de comprender los fenómenos, por un lado, e identificar las acciones políticas, sociales y tecnológicas que afectan a la familia, el trabajo, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, por otro”, agregó el papa León XIV en su intervención.