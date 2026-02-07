Cuba no se detiene

Autor: René Tamayo León

Estoy más convencido que nunca de que nos vamos a ir por encima de esta situación, la vida nos ha demostrado como lección de la Revolución que siempre habrá soluciones para los problemas por muy complejos que sean, ratificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para evaluar las acciones inmediatas a implementar, con el fin de enfrentar el desabastecimiento de combustible tras el bloqueo energético impuesto contra nuestro país por el imperialismo estadounidense.

Dedicada a la actualización de las Directivas de Gobierno para enfrentar el desabastecimiento de combustibles, el encuentro, realizado este viernes, fue encabezado, además, por los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

En el intercambio, Marrero Cruz insistió en la necesidad de informar de forma amplia y oportuna a la población sobre estas medidas; a partir de este viernes se iniciará un proceso de comunicación en el que participarán autoridades del Gobierno, los ministerios y otras entidades.

El Jefe del Gobierno explicó que las decisiones que se están adoptando están contempladas en las normativas legales vigentes. Forman parte, a la vez, de las acciones que ha debido tomar la Revolución a lo largo de su historia para defenderse de la permanente agresividad del imperialismo.

«Cuba no se parará, Cuba no se detendrá, nadie nos parará», afirmó Marrero Cruz, porque, ratificó, «lo que estamos haciendo es para no detenernos».

Morales Ojeda coincidió en la importancia de comunicar de forma objetiva y oportuna las medidas que está adoptando el Gobierno Revolucionario, con el optimismo de que sí vamos a salir de esta situación, que nos conducirá, finalmente, a alcanzar la soberanía energética.

UN PAÍS EN MOVIMIENTO

El titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó sobre medidas para enfrentar el desabastecimiento de combustibles tanto para la generación de electricidad como en el transporte automotor.

Las decisiones están dirigidas a optimizar estos recursos, con medidas restrictivas y también potenciando el ahorro.

Al mismo tiempo, se dinamizará la instalación de dispositivos que generan con fuentes renovables de energía, en especial la fotovoltaica. Entre otras acciones está la colocación de los módulos fotovoltaicos otorgados a trabajadores de la Educación y la Salud, los 5 000 destinados a viviendas aisladas y otros.

De la O Levy explicó que se acelerará el programa inversionista de parques solares fotovoltaicos, para lo que se movilizarán fuerzas de los territorios. Este es un proyecto, enfatizó, que no puede detenerse, y que ahora incluye la construcción de diez parques de este tipo con baterías de acumulación asociadas.

El Ministro de Energía y Minas enfatizó en la necesidad de que en cada territorio se potencien iniciativas impulsadas por Fidel durante el periodo especial y que son muy adecuadas para la situación actual, como el uso del biogás, la biomasa, el empleo de leña y carbón en panaderías, centros de elaboración y otras áreas de cocción, o los molinos de viento, además de tecnologías modernas como bombas solares, calentadores de agua y otras soluciones que están identificadas y son conocidas por los consejos energéticos.

Defensor desde siempre de estas tecnologías, Díaz-Canel subrayó que hoy todo el mundo tiene que estar trabajando en estas soluciones y no esperar por decisiones centralizadas, porque, subrayó, hay muchas iniciativas de este tipo.

Sobre las medidas en el sector de la educación general y superior, informaron los titulares Naima Ariatne Trujillo Barreto, del Ministerio de Educación (Mined), y Walter Baluja García, del Ministerio de Educación Superior.

Trujillo Barreto explicó que entre las decisiones está la desconcentración de matrículas en centros que dependen del transporte hacia áreas aledañas a los lugares de residencia de los estudiantes, como, por ejemplo, que los alumnos de los IPVCE sigan las clases en los preuniversitarios más cercanos a sus hogares; mientras que en las primarias se mantendrán las clases.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en que las clases no pueden suspenderse, sino que hay que buscar alternativas para mantener la educación y su calidad. La Ministra del Mined subrayó al respecto que uno de los principios, a pesar de las limitaciones, es defender la máxima presencialidad de los alumnos y el vínculo de muchachas y muchachos con sus instituciones escolares.

El titular del mes informó que en la Educación Superior se pasará a la semipresencialidad, pero cada estudiante dispondrá de indicaciones metodológicas y tareas; se potenciarán las prácticas laborales en instituciones de sus municipios y los profesores estarán también en los territorios, siguiendo la experiencia que se tuvo durante la pandemia de la COVID-19.

Baluja García recalcó la oportunidad que esto significa para los territorios, que dispondrán en sus localidades de alumnos universitarios y profesores que pueden apoyar mucho en los proyectos locales.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, describió las acciones para garantizar el abasto en las condiciones presentes, incluyendo el aseguramiento de combustible para mantener la estabilidad en las principales conductoras, entre otras iniciativas.

En el encuentro, otros jefes y jefas de los Organismos de la Administración Central del Estado informaron sobre las medidas que en estos se adoptan para enfrentar el desabastecimiento de combustibles, detalles que se darán a conocer a la población a través de los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales y los sitios web institucionales.

CUBA TIENE RESPUESTAS, ALTERNATIVAS, SALIDAS

En las conclusiones del encuentro, el Primer Secretario subrayó la moral, la decisión, la valentía, el realismo, el optimismo, la confianza, con la que el país está enfrentando la situación actual.

Ante esta nueva agresión, enfatizó, tenemos respuestas, alternativas, salidas, porque el país, dijo, se ha preparado para enfrentar la situación, a la vez que recordó que este bloqueo energético comenzó desde el pasado diciembre, cuando el Gobierno de EE. UU. bloqueó ilegalmente, en violación del derecho internacional, las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Frente a esta agresión del imperio contra nuestro país, señaló más adelante el Jefe de Estado, lo que ha habido es una reacción de admiración, de confianza y apoyo a Cuba de mucha gente del mundo, de empresarios, de personalidades, de países, que han planteado modos de trabajar con Cuba.

«No nos han podido parar», aseveró Díaz-Canel en referencia a la creciente agresividad del Gobierno de EE. UU., a la vez que agregó que nuestro país no ha renunciado a recibir combustibles, por lo que se siguen realizando acciones para adquirirlos.

En Cuba, agregó, lo que estamos es pensando en irnos por encima de las dificultades, como nos han enseñado los líderes históricos de la Revolución. Y los resultados que alcanzaremos, agregó, tienen que tener una salida de participación popular. «Aquí, resaltó, estamos buscando soluciones entre todos. Todos actuando, todos transformando».