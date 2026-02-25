miércoles 25 febrero 2026
Boxeo de Cuba anuncia para el clasificatorio a Santo Domingo

Picture of JIT
JIT
Se dio a conocer la escuadra masculina, liderada por el doble campeón olímpico Julio César La Cruz

La Habana.— El astro Julio César La Cruz encabeza el equipo con que Cuba enfrentará el segmento masculino del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La cita se disputará del 11 al 16 de marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara, con acciones en siete divisiones y el reparto de 63 plazas en cada sexo.

La Cruz (90 kg), doble campeón olímpico, tendrá entre sus compañeros al también rey a ese nivel Erislandy Álvarez (65 kg) y a los plateados mundiales de 2023 Saidel Horta (60 kg) y Fernando Arzola (+90 kg).

La armada se completa con el dos veces medallista de bronce universal Alejandro Claro (55 kg), Yunier Sorsano (70) y Keilor García (80), informó a JIT el entrenador jefe Eulises Pouyout.

El colectivo dirigido por este lo integran además los también técnicos Rolando Acebal y José Ramón Amador, el médico Rafael Lerena y la fisioterapeuta Dailenis Eneida Paz.

Los cupos de los hombres se distribuirán como sigue: 11 en 55, 11 en 60, 11 en 65, nueve en 70, siete en 80, siete en 90 y siete en más de 90 kilos.

La fiesta centrocaribeña está pactada del 24 de julio al 8 de agosto, y el pugilismo de Cuba la asumirá con el reto de superar la cosecha que dejó insatisfacciones en la edición de San Salvador 2023.

Entonces sumó solo dos coronas, aportadas por La Cruz y Arzola, otros tantos subtítulos y cinco preseas bronceadas. Sus damas debutaron en justas de ese tipo y regresaron a casa con una plata y un bronce.

25 noviembre, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
