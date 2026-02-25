Denuncian incremento de abusos contra presos palestinos en Israel

Ramala, 25 feb.— El Club de Prisioneros Palestinos denunció hoy el aumento de la represión contra los prisioneros en las cárceles israelíes, el incremento de las enfermedades debido a la mala atención médica y el uso del hambre como herramienta.

La institución destacó en especial la situación en la prisión de Ofer, donde, reveló, el Servicio Penitenciario emplea nuevas armas, incluida una que causa quemaduras en el cuerpo.

El Club publicó un informe especial tras las visitas de sus equipos jurídicos a decenas de presos en Ofer durante enero y febrero últimos.

Los testimonios reflejaron una vez más la continua escalada de la represión sistemática, junto con el crimen constante de inanición, la negación del derecho al tratamiento, las humillaciones y los abusos, afirmó.

También criticó el hacinamiento y el continuo sufrimiento de los reclusos por la propagación de enfermedades de la piel, específicamente la sarna.

Miles de presos palestinos sufren problemas físicos y psicológicos de diversos grados como resultado de las torturas a las que son sometidos, subrayó.

La represión se lleva a cabo con perros policía y se utilizan armas, incluidas granadas aturdidoras y balas de goma, además somos sometidos a brutales palizas, relató un detenido identificado por sus iniciales R.Y.

“Las condiciones en la prisión son extremadamente difíciles en todos los aspectos. La comida es escasa, no hay tratamiento de ningún tipo, hay una gran escasez de ropa y las agresiones son constantes”, coincidió A.R.

El pasado mes, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados denunció que esos centros se convirtieron en campos de tortura para prisioneros palestinos, bajo una política oficial basada en el abuso físico y psicológico, el hambre y la negligencia médica.

En un reporte titulado “El infierno en la Tierra”, la ONG criticó la estrategia de las autoridades de ese país contra los reclusos y destacó que al menos 84 de ellos murieron en cárceles y centros de detención desde el inicio de la agresión contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, hasta diciembre del pasado año.

La tortura se convirtió en una política sistemática y declarada, que incluye palizas brutales, descargas eléctricas, uso de perros, bombas de gas y de sonido, humillaciones deliberadas, suspensión en posiciones dolorosas, confinamiento solitario, desnudez forzada y agresiones sexuales, advirtió.

Días antes, el diario The Times of Israel reveló un informe de la Defensoría Pública, el cual admitió que los palestinos encarcelados enfrentan condiciones no aptas para seres humanos y son sometidos a métodos de torturas.