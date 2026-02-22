Boxeo cubano domina la Copa Independencia en Dominicana

Los cuatro cubanos que participaron en la 45 Copa Independencia de Boxeo, celebrada en la República Dominicana, conquistaron medallas de oro, reafirmando el alto nivel y la solidez de esta disciplina en la nación.

Saidel Horta se impuso en los 60 kilogramos al dominicano Yohan Agüero por votación de 4-1, en un combate que para algunos espectadores resultó cerrado.

Sin embargo, más allá de la percepción en las gradas, el cubano evidenció mayor dominio técnico sobre el cuadrilátero, con mejor selección de golpes, control de la distancia y mayor efectividad en sus combinaciones, elementos que inclinaron la balanza a su favor.

El campeón olímpico Erislandy Álvarez se impuso por RSC en el segundo asalto a Javier Valdés, en la división de 65 kilogramos, también representante del país anfitrión.

Valdés conectó algunos golpes efectivos, pero se encontró frente a un rival de amplia experiencia y recursos técnicos.

Álvarez manejó mejor los tiempos del combate, respondió con precisión y logró enviarlo dos veces a la lona, acciones que precipitaron la decisión del árbitro de detener el pleito.

Nelson William (90 kg) cruzó guantes con el guatemalteco Miguel Alejandro Teo en un combate más táctico que explosivo.

Ante un rival que intentó acortar la distancia y llevar la pelea al cuerpo a cuerpo, el cubano se concentró en mantener el control desde la media y larga distancia. Con mejor manejo del ritmo y mayor claridad en sus acciones, William aseguró la victoria por 4-1.

El doble campeón olímpico Julio César La Cruz cerró la actuación de Cuba en la Copa Independencia con una presentación impecable frente al dominicano Agustín Tisert.

La Cruz impuso su sello desde los primeros compases del combate, haciendo gala de su velocidad de manos y piernas.

La diferencia estuvo en la técnica depurada y la experiencia del veterano boxeador cubano, que supo anticipar los movimientos de su rival, controlar la distancia y conectar los golpes más claros del pleito. Su dominio fue evidente y se tradujo en una victoria convincente por 5-0.

Más temprano las tres cubanas que subieron al cuadrilátero esta noche en la final de la Copa Independencia protagonizaron una jornada perfecta al conquistar tres medallas de oro.

Dayira Mesa (70 kg) se impuso con autoridad 5-0 a Arisleidis Tavares, de República Dominicana, Yoana Rodríguez (75 kg) venció 5-0 a Kimberly Gittens, de Barbados, mientras Magda Massó conquistó la primera medalla de oro para su país en la división de 57 kg por decisión unánime 5-0 ante la local Génesis de la Rosa.

Con los resultados de esta noche, Cuba se proclamó campeona de la 45 edición de la Copa Independencia, tras una actuación dominante que la colocó en lo más alto del medallero del certamen.

Cuba lideró la tabla por equipos con 31 puntos, seguida de la República Dominicana con 29 y Guatemala con 12 puntos.

La 45 edición de la Copa Independencia reunió a pugilistas de ocho países, consolidándose como un torneo de gran tradición en Santiago de los Caballeros, donde se ha convertido en una cita obligada del boxeo amateur regional.

Además de su prestigio histórico, el certamen tuvo especial relevancia este año al servir de fogueo para los clasificatorios que se celebrarán en marzo en México, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los cubanos residentes en Santiago de los Caballeros acompañaron al equipo de la isla durante la competición, encabezados por el presidente de la Asociación Máximo Gómez, Enrique Portuondo, y el embajador de Cuba, Ángel Arzuaga, quienes brindaron su respaldo y seguimiento al desempeño de los atletas.