lunes 26 enero 2026
Persiste afectación en señal de televisión

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Desde horas de la tarde de este 21 de enero de 2026 se han producido afectaciones en la señal del canal 21 de TV digital en formato estándar del centro de transmisiones Boniato en Santiago de Cuba.

Los fallos han sido ocasionados por problemas técnicos en el sistema de radiación que, aunque se ha trabajado por los especialistas no se han podido solucionar, por lo que requerirá de la intervención del equipo de planta exterior, lo cual se realizará hoy 22 de enero cuando las condiciones de humedad y visibilidad asi lo permitan.

En tal sentido y hasta que se restablezca el transmisor afectado, se realizará el cambio de la programación de la TV digital estandar para el canal 38, por lo que los usuarios deberán realizar una actualización en los receptores (caja decodificadores o TV híbrido) para sintonizar nuevamente la señal. Se afecta el servicio de HD. Mantendremos la actualización de estos trabajos por las vias oficiales.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
