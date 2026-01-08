jueves 08 enero 2026
Díaz-Canel califica de fructíferos plenos partidistas en Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, subrayó hoy la importancia de la labor de la militancia para enfrentar los problemas actuales y agilizar soluciones urgentes para la nación.

El mandatario realizó la valoración tras participar en los Plenos del Partido en las provincias occidentales de Pinar del Río y Artemisa, como parte de un ciclo de reuniones de trabajo con las estructuras del PCC en los territorios.

A través de un mensaje en la red social X, el jefe de Estado calificó los encuentros como «fructíferos intercambios» y resaltó «el papel que corresponde a la militancia en el enfrentamiento a los problemas y en agilizar soluciones que urgen al país».

En las reuniones, que contaron con la presencia del secretario de Organización del PCC, Roberto Morales, Díaz-Canel enfatizó que «el único límite que puede tener la flexibilidad en los estilos de trabajo es aquel que ponga en juego la soberanía y la independencia del país».

Exhortó a la militancia a asumir un papel protagónico en el enfrentamiento a los problemas nacionales.

«Hay que lograr que la militancia se sienta responsable con todo aquello que funcione mal; hay que actuar, poniendo la militancia por delante», afirmó durante el intercambio, donde se analizaron experiencias locales como el funcionamiento del municipio de Viñales.

El presidente destacó la importancia de que los creadores de bienes y servicios orienten su labor hacia la exportación y abogó por una mayor autonomía municipal y empresarial «para producir y aportar más al entramado de la economía nacional».

En sus conclusiones, Díaz-Canel dedicó un amplio espacio a analizar «los graves acontecimientos ocurridos en los primeros días del año en la hermana Patria de Bolívar y Chávez», en referencia al secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores.

Calificó los hechos como «una cobarde agresión estadounidense», «un acto criminal» y «la expresión más nítida de la lógica imperial de tratar de recuperarse» cuando el imperio está en descomposición.

«El problema no es Maduro: el problema es el petróleo, y los recursos de Venezuela», aseveró.

El mandatario alertó que la amenaza no es solo para Venezuela, sino contra la humanidad entera, y convocó a la unidad de Nuestra América para «presentar un frente antifascista».

«La historia demuestra que ningún imperialismo es invencible cuando los pueblos deciden ponerse en pie y defender su vida», afirmó.

