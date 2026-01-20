Convoca ICAP a XIX Brigada Internacional Primero de Mayo

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) convocó a la XIX Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba “Primero de Mayo”, prevista del 26 de abril al 9 de mayo de 2026, informó la entidad a través del portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La brigada se organiza junto a la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. en ocasión del aniversario 65 del ICAP y el 67 del triunfo de la Revolución, y estará dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El programa incluye jornadas de trabajo voluntario, encuentros con organizaciones políticas y sociales, y recorridos por centros de interés histórico, económico y cultural en las provincias de La Habana, Artemisa y Cienfuegos.

La brigada se constituye como un acto de reafirmación internacionalista en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, fecha que simboliza la lucha histórica de la clase obrera mundial contra la explotación y por la justicia social.

Los participantes permanecerán 10 noches en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en Caimito, Artemisa, y tres noches en un hotel de Cienfuegos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo de 2026 mediante formulario digital.

El ICAP precisó que la brigada representa un espacio de solidaridad internacionalista donde se reafirma el compromiso con la paz y la amistad entre los pueblos, y brinda a los participantes una visión integral de la realidad cubana actual.